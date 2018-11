Mónica Hoyos sigue con su cruzada contra Miriam Saavedra. Pese a que el mal rollo entre las dos es cada vez menos acusado, optando la artífice de ‘maldito muñeco’ en pasar de su archienemiga, parece que a la presentadora le está costando más olvidarse de su rival. Lo último ha sido criticar abiertamente que Hugo Castejón, quien tuvo un breve romance con Miriam, supuestamente, después de que esta cortara con Carlos Lozano, fuera el encargado el pasado martes de pronunciar su alegato de cara a la salvación. En el confesionario, Hoyos ha opinado largo y tendido sobre la ‘traición’ que supone hacia su ex.

“Cuando vi el alegato que le hicieron a esta chica [Miriam], pensé que, después de todo lo que mi ex la ha defendido y tal y como vino aquí a cargar en mi contra para que la gente me viera como si fuera una malvada, me intentaran dejar como lo peor, pues que ayer salga un novio de ella que tenía mientras estaba con mi ex, tuvieron una trifulca de tres, pensé en el ridículo que ha hecho Carlos”, reflexionó.

“Me dio mucha pena. Me imagino cómo puede estar él”, señaló. “La has traído aquí, la metiste en tu edición para que se hiciera conocida. Todo lo que has hecho para que ahora resulte que ella te dé una patada en el culo, tú le suplicas y le preguntas el día que entraste lo de los amantes, que era lo que te importaba, y ahora la otra se da el lujo de coger a un amante o un novio, no sé lo que eran, para que le haga el alegato”.

Tanto es así, que Mónica aseguraba estar alucinada con su ex. “Conociéndolo, bueno, yo ya no lo conozco, pero me imagino cómo debe de estar. Me da penilla. Es como si ella estuviera haciendo con él lo que le diera la gana”. Y es que la peruana cree que Carlos lo ha dado todo por Miriam: “Se ha partido el alma por venir aquí. Me dejó a mí como una zapatilla, me fastidió el concurso. Yo, si fuera hombre, me fijaría cero en ella. Ya no hablo de lo de fuera, hablo de mi convivencia aquí. Es bruta”.

Sabiendo bien lo que la gran mayoría de gente pensaría al oír sus palabras, Mónica recordó que no es ninguna despechada. Aunque le dé pena la situación de su ex, es consciente que no debería de ser así, ya que Mónica asegura que le destrozó su concurso cuando Carlos Lozano subió a la casa y despotricó públicamente contra ella.