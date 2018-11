La relación entre Suso y Aurah podría haber llegado a su fin definitivo, al menos así pretenden que sea. La parejita más 'carpetera' de 'GH VIP' ha roto (al parecer) de mutuo acuerdo, pese a que Suso había confesado estar realmente muy pillado por la canaria. "Esta vez me han dejado a mi. Yo no he dejado nadie. Yo me he aplicado. Cuando me dejan para mí es una excusa para irme de sábado noche. Me han dejado, voy a disfrutar de mi soltería unos días. Sabéis lo que pasa, que no se puede subestimar y a mí se me ha subestimado", reflexiona Suso tras la ruptura. Pero lo que nos sorprende, sin embargo, no es que se les acabe el amor de tanto usarlo... No. Es la sorprendente estrategia que está llevando a cabo Aurah para encontrar un nuevo apoyo en la casa de Guadalix. ¡Se está acercando a Miriam Saavedra! Un acercamiento que ya muchos compañeros tachan de "peloteo, peloteo máximo". Es más, en su primer arrebato con Suso, no ha dudado en ir corriendo a la peruana a contarle que el concursante la había nominado; "Que sepas que Suso te ha dado tres puntos", le aseguró. ¿Qué pretende, realmente, Aurah?

La canaria y la peruana están cada vez más unidas, hablan y comienzan a forjar una amistad, según cuenta el propio concurso. Aurah no parece muy afectada por la ruptura, es más, ya ha hablado con Miriam en privado sobre sexo. "Te buscas un cholo power peruano que te ponga firme", le aconseja Miriam.

Más tarde, durante la fiesta que tuvo lugar por la noche, Suso y Aurah se quedaron a solas durante un instante y ella le dio la espalda: "¿Me vas ignorar todo el programa? Pero si no te he hecho nada", le preguntaba la concursante, pues "tú sabrás", zanjaba.

Ella parece estar de lo más tranquila en su nueva amistad... ¿Durará o será simplemente una forma de acercarse al maletín?