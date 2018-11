Al igual que pasara en su día con Isa Pantoja, quien pudo contestar a algunas preguntas enviadas a través de las redes sociales por la audiencia de ‘GH VIP 6’ (además de recibir de esta manera información de lo que estaba pasando fuera), en el debate del programa han decidido rescatar esta sección y enfrentar a los cuatro nominados a algunas opiniones del público. Por parejas, los cuatro fueron pasando por la sala del ‘más allá’ y leyendo los tweets que les tenían preparados. La primera pregunta fue dirigida a Ángel, quien no pareció tomarse muy bien que cuestionaran su comportamiento…

Telecinco

“Ángel Garó, ¿por qué no mandas a Mónica para Perú o a Darek para Polonia a trabajar y sí a Miriam?”, pudo leer. “Yo la podía haber mandado a la mierda, pero creo que lo mejor es enviarla donde ella esté más cómoda. No he mandado a nadie a trabajar. Soy una persona que siempre he contado con gente de fuera de nuestro país. No mando a Mónica a su país porque no ha sido grosera conmigo”, contestó visiblemente enfadado.

A Asraf le pidieron que aclarara en qué bando está, si en el de El Koala y Miriam o en el del resto, ya que no se puede estar “bailando el agua a ambos lados, y luego criticando al contrario”. “No me considero de ningún grupo. Creo que estoy solo. Yo hablo con quién me apetece, no me considero que esté en ningún lado. Yo no critico, doy mi opinión. No considero que esté criticando a nadie”, dijo con los ojos llorosos. ¡Menuda manera de enfrentarles con la realidad de lo que se está viendo fuera!

Telecinco

“¿Puede que hayas llegado a pensar en que eres superior a los demás por tu pasada trayectoria?”, le preguntaron a Ángel. Como viene siendo habitual, el humorista no se tomó nada bien que pusieran en duda su carrera y hablaran de ella en pasado. “Mi trayectoria es presente y futuro. No me creo superior a nadie. Creo que mi trabajo ya está consolidado. No voy a contestar a semejante estupidez”, replicó molesto.

En su siguiente pregunta, Asraf también tuvo que justificarse por su supuesta faceta de correveidile. “Yo no considero que tenga ninguna estrategia. Hablo con quién me apetece… Yo soy así y lo seguiré siendo”, explicó.

Telecinco

“Lo que haces para ayudar a tus compañeros. ¿Lo haces porque te nace o para que luego no te nominen?”, le preguntaron a Ángel. “Yo en mi vida normal no actúo… Estoy encantado de que me nominen. Yo sé jugar. Yo he traído aquí una estrategia muy mía. Entiendo que la gente espere que yo juegue a este juego, pero he jugado a otro”, contestó.

La última pregunta de la ronda fue dirigida a Asraf, siendo preguntado si le molestaría que Omar y Chabelita hubiesen vuelto. “No sé si habrán vuelto o no. Yo veía muy claro que Omar no quería volver. A Isa la he conocido aquí dos semanas y me gustó lo que conocí, pero si han vuelto, yo me alegraría un montón”, afirmó.