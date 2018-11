Tras ser expulsada el pasado jueves de la casa de Guadalix, Verdeliss acudía por primera vez al plató de ‘GH VIP 6: El Debate’ y se enfrentaba a las preguntas de Sandra Barneda (y las temidas opiniones de los colaboradores). “Sigo en una nube. Mis hijos me recibieron con una pancarta”, confesó la youtuber con una sonrisa en la cara. Desde su marcha de la casa, Asraf Beno y Aurah Ruiz parecen querer acercarse a los dos miembros que quedan del desaparecido trío. “No tengo un papel que se pueda sustituir. Para ellos creo que soy irremplazable”, afirmó. “Sobre Asraf, cuando yo estaba en la casa, ya hubo un acercamiento. Me sorprende más lo de Aurah… Yo sabía que una vez estuviera fuera habría este acercamiento oportunista”, dijo sin medias tintas.

Acto seguido, pasaron a repasar el inmenso dolor que ha provocado en Miriam y El Koala su marcha. “Noto su ausencia mogollón”, asegura la peruana, que ha aprovechado para desahogarse en el confesionario: “Extraño a Verdeliss mucho. Hablar con ella era como reflexionar siempre. Encontrar la tranquilidad en cualquier cosa… Verdeliss siempre sacaba lo mejor de mí… Cuando me corregía, lo hacía muy bonito”.

Al ver las imágenes de sus dos amigos destrozados, Verdeliss no pudo más que emocionarse y romper a llorar. “Yo entré pensando que desencajaba y en ellos he sentido una gran transparencia, lo único que importaba era la amistad. Son tan leales, tan nobles, tan de corazón. Esa ha sido mi recompensa”, señaló con lágrimas en los ojos.

Pese a que los porcentajes de cara a la expulsión estuvieron muy ajustados, Nagore no dudó en explicar por qué piensa que la audiencia se puso más de parte de El Koala. “Él ha estado de parte de Miriam de una forma más sincera que Verdeliss. Por eso los fans de Miriam han estado apoyando más su amistad”, reflexionó. “Creo que Verdeliss no ha sido del todo sincera. Ni con nosotros ni con sus dos amigos. Creo que eres una persona que controla muchísimo. Has mantenido tanto la compostura que me cuesta creerte. Creo que ese encorsetamiento no ha trasmitido”. Por su parte, Verdeliss se defendió de la crítica recordando que ella es la que más ha reprendido el comportamiento de la ex de Carlos Lozano.

Después de que fuera Tony Spina el que pusiera en la palestra a Verdeliss, lo que abocó en su expulsión, El Koala y Miriam han cargado contra él. “Si hubiese salido otra persona ella no se habría ido. Ese sinvergüenza se ha cargado a mi gorda”, se lamentó Miriam. “Es un juego, qué voy a hacer. No quería que saliera ella. Prefería que salieras tú o El Koala”, le indicó Tony antes de que se enzarzaran en una discusión que acabó con Miriam tildando a su compañero de “rata rastrera”.

En el plató, Verdeliss expresó su opinión al respecto: “Me parece lógico que sientan rabia e impotencia. Sobre Tony, si no quieres que me toque la lotería, no me compres un décimo. La verdad es que yo era más prescindible que el resto de sus compañeros”.

No solo Miriam y El Koala han reaccionado a la marcha de Verdeliss. Mientras que Tony ha dicho estar arrepentido de ser el causante de su marcha, Suso confesó que le sorprendió la decisión de la audiencia ya que la tenía por finalista. A su vez, Ángel Garó acusa a los miembros restantes del trío de hacer teatro y Makoke no parece muy triste por su marcha: “A mí me provocaba tensión porque no me hablaba. No noto su ausencia”.

“A Tony me gustaría decirle que muchas gracias por sus palabras. Eso sí, me hubiera gustado que me las hubiera dicho antes de salir”, señaló. “Sobre Makoke, no estoy de acuerdo en eso de que no le hablaba. Quiere proyectar una imagen que no se corresponde con sus actos… De Ángel, no llego a entender ese recelo hacia mí… Confirmo lo que creía: hay mucha falsedad”.