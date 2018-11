Tras su reciente ruptura con Suso, Aurah Ruiz no deja de ser noticia dentro de ‘GH VIP 6’. La canaria rompía con su ‘churri’ dentro de los muros de Guadalix aconsejándole que él haga su concurso, que ella hará el suyo. ¡Y bien que lo está haciendo! Tanto es así, que ya ha encontrado consuelo en brazos de la persona más inesperada. De hecho, la que fuera su archienemiga número uno dentro de la casa, Miriam Saavedra, se ha convertido en su principal apoyo para sobrellevar el duelo, llegando incluso la peruana a aconsejarle el tipo de hombre que debería buscarse a partir de ahora…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Por su parte, Suso reflexionaba sobre lo sucedido y se lamentaba de la manera de obrar de la que fuera su novia. “Me han dejado, voy a disfrutar de mi soltería unos días. Sabéis lo que pasa, que no se puede subestimar y a mí se me ha subestimado", señaló. "No me fío nada de ella, se huele que ya está muy cerca la final". Por si no tuviéramos poco con el tema de la ruptura, las redes sociales arden después de que un vídeo haga surgir la duda ¡de que Aurah Ruiz podría estar embarazada!

En las imágenes en cuestión, Aurah Ruiz, después de pasar por el baño, sale por la puerta del jardín y se le cae un misterioso objeto al suelo, que dado su color y su forma muchos han identificado con un test de embarazo. ¿Estará la ex de Jesé Rodríguez embarazada de Suso?

Para acrecentar más el misterio, Verdeliss, que se cruza con ella en ese momento, entra impresionada en la cocina y le cuenta a Mónica Hoyos, quien se está zampando una naranja tranquilamente, que acababa de ver algo muy fuerte. “No voy a contar lo que acabo de ver”, señaló, pese a los ruegos de la ex de Carlos Lozano. “Mis labios están sellados”. ¿Qué es lo que vio Verdeliss? Porque otra cosa no, pero estamos seguro de que la ‘youtuber’ sabe diferenciar muy bien lo que es un predictor…

A Aurah se le cae un test de embarazo 😲😲 #GHVIP1N #SomosLaAudiencia1N pic.twitter.com/HdMObkdfoe — GHVIP6 Reality Show (@GranHermanoHD) November 1, 2018

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo extraño del asunto es que algunos internautas aseguran que cuando hicieron la última prueba semanal Aurah tenía la menstruación, por lo que sería un pelín complicado que estuviera en estado de buena esperanza… Dejando a un lado el tema del embarazo, durante el último debate Aurah tuvo la oportunidad de hacer una pregunta a la audiencia. La joven se lanzó a la piscina y preguntó si quieren seguir viéndola en el reality, dando como resultado que un 40,3% de los espectadores opina que 'SÍ' y el 59,7% que 'NO'... ¡Al menos ya sabe que tiene más apoyos que Makoke!