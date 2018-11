¿Vio Verdeliss a Aurah Ruiz con una prueba de embarazo?

Las inquietantes palabras que Verdeliss le dijo a Mónica Hoyos siguen trayendo cola. Tal y como la ex de Carlos Lozano ha recordado en una conversación con Asraf, la ‘youtuber’, mientras ella se comía tranquilamente una naranja en la cocina, apareció y le dijo que acababa de ver algo muy fuerte en el jardín, pero que su boca estaba sellada. Pese a la insistencia de Mónica, Verdeliss no soltó prenda y le recordó que cuando saliera de la casa lo entendería todo. “Yo desconfío un montón de Makoke. Algún grito de la calle habrá oído”, apuntó el Míster Mundo. Sin embargo, Mónica, que se acordaba al milímetro de la conversación, puntualizó que no era algo que había oído, sino visto.

En el plató de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, Jorge Javier quiso poner fin al misterio, pero se topó con una Verdeliss muy poco dispuesta a irse de la lengua. “Madre mía, ¡vaya embolado!”, señaló la madre de familia numerosa cuando el presentador se dirigió a ella para abordar el asunto. “Te voy a dejar con las ganas”.

“Tú tienes una percepción dentro de la casa de lo que se ve fuera y piensas que, como hay un 24 horas, lo que tú veas dentro de la casa es ya vox populi, pero no es así. Como es un tema personal e íntimo que no se sabe, yo no voy a faltar ese respeto”, continuó diciendo. Ante sus palabras, el Maestro Joao y Mila Ximénez le dijeron que lo mejor es que no se anduviera por las ramas y lo contara, mientras que Kiko Matamoros, muy crítico con la última expulsada, la acusó de querer vender humo.

“Verdeliss tiene razón. Es un tema íntimo que no le atañe a ella, pero tampoco es que se esté guardando algo que fuera a desvelar un secreto inconfesable o una traición”, explicó Jorge Javier. Y si él lo sabe, ¿por qué no lo cuenta? En ese punto de la película, tanto Mila Ximénez como Laura Matamoros sacaron a colación el tema del predictor, sin que Verdeliss o Jorge lo confirmaran o lo desmintieran.

El pasado lunes, un vídeo comenzó a circular por las redes sociales en el que, después de pasar por el baño, Aurah salía por la puerta del jardín y se le caía un misterioso objeto al suelo, que dado su color y su forma muchos han identificado como un test de embarazo. De hecho, fue en ese momento cuando Verdeliss entró en la cocina y pronunció sus inquietantes palabras delante de Mónica.