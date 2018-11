Makoke sigue dándole vueltas a las palabras que le dijo Laura Matamoros en su visita a la casa de ‘GH VIP 6’. Tanto es así, que tiene miedo de los vídeos que le puedan poner una vez salga expulsada. “Yo antes de verano vivía con mis hijos y mi marido. Ahora viviré sola”, se lamentaba en el confesionario la ex del colaborador de ‘Sálvame’. De hecho, ha llegado a la conclusión de que no tiene ganas de seguir viviendo en la casa que compartían, ya que es demasiado grande para una persona sola. “Me gustaría que si Kiko no ha encontrado casa, que se quede allí y comparta con Javi… Estoy con ganas y con fuerzas, no es fácil a mi edad retomar tu vida. Ahora mismo es como vivir una segunda juventud sin cargas”. Eso sí, lo único que tiene claro es que Matamoros no entra dentro de sus planes de futuro…

En el plató de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, Kiko aseguró que, al ver la emoción de su ex, él también se conmueve. “Los 20 años que hemos pasado juntos está ahí. Y ese amor no morirá nunca”, confiesa, aunque es consciente de que deben pasar página. “Es una mujer con recursos suficientes para poder salir adelante. Le deseo lo mejor. Ojalá que encuentre alguien que le haga su camino agradable”.

Durante el transcurso de la gala, Makoke se enfrentó a su particular ‘curva de la vida’. Primero, destacó su tranquila y feliz infancia en Málaga junto a sus padres y sus cinco hermanos. De ahí dio un salto en el tiempo hasta el año 93, cuando dio a luz a su hijo primer hijo, Javier Tudela, fruto de su primer matrimonio fallido. En 1998 se separó, llegando a los pocos meses Kiko Matamoros a su vida, a quien define como su “gran amor”.



¿Pero está abierta Makoke a tener una nueva relación? “Yo espero que sí, me gusta estar enamorada. No tengo miedo a la soledad, pero me gusta compartir”, contestó la exazafata a la pregunta de Jorge Javier. “Vamos a darle tiempo al tiempo”. Sobre su relación con Kiko, reconoce que han sido muy felices, especialmente al principio, pero que con el paso del tiempo todo se ha ido torciendo por factores externos. Uno de los grandes hitos de su relación, el nacimiento en el año 2000 de su hija Anita.

Makoke también hizo un repaso por las veces que se había separado de manera temporal del colaborador de ‘Sálvame’: en 2009 y en 2014. Aunque la primera duró más tiempo, confesó que la segunda vez fue más dura. Pese a que la relación no atravesaba por su mejor momento, Kiko y Makoke pasaron por el altar en 2016. “Lo retomamos, pero nunca volvió a ser como antes… Yo he puesto toda la carne en el asador”.





Mucho se ha hablado sobre lo que pasó el día del pasado mes de agosto en el que cortaron su relación. “Es una tontería, pero fue una decepción. Sabía que esto no podía ir para atrás”, explicó Makoke. “El hecho en sí no tiene importancia, es más el contenido. Esto fue la puntilla, la última pieza del puzle. No tenía sentido seguir luchando”. El dolor por su separación lo equipara al mismo que sintió por la muerte de su padre, aunque sean sensaciones muy diferentes.

La concursante del VIP explicó que, mientras pasaba unos días en su Málaga natal, se enteró de aquello que le hizo tomar la decisión de cortar y llamó a Kiko para comunicárselo. “Nunca lo he visto irse de casa”, señaló. “Lo que él me dijo prefiero reservármelo para mí. Es su vida privada también y no quiero contarlo si él no quiere… Le di todo lo quedaba del mes de agosto para que se fuera”. Antes de despedirse, Makoke preguntó si estaba su exmarido en el plató y pudo hablar con él durante un pequeño instante para preguntarle si estaba viviendo en la casa que compartían. “Voy a entrenar al gimnasio, pero estoy en un hotel”, dijo el colaborador, quien rechazó la oferta de su expareja de quedarse en casa porque “en el hotel estoy mejor atendido”.