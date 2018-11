Chabelita está que fuma en pipa con Omar Montes, y ya se sabe que no hay algo que le guste más a la hija de Isabel Pantoja que tomarse la revancha y poner celosos a sus churris... “Me voy cuatro días y ponéis Mediaset boca abajo”, le dijo Jorge Javier a la parejita nada más comenzar la última gala de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, haciendo alusión al polémico polígrafo del cantante en ‘Sábado Deluxe’. Pero ¿qué es lo que más le ha molestado a Isa Pantoja de su intervención en el programa? “Aceptar ir a contestar esas preguntas. Lo peor que ha dicho es lo de Cantora”, explicó.

Telecinco

Durante toda la gala la tensión entre los dos jóvenes era más que evidente, con Omar intentando quitarle hierro al asunto y Chabelita con cara de pocos amigos. Después de estar toda la noche diciendo que le tenía que hacer una proposición a Chabelita, Jorge Javier acabó soltando el bombazo: ¿quiere celebrar su cumpleaños en la casa de ‘GH VIP 6’? “El 8 de noviembre es tu cumpleaños. Cumplirás 23 años… Isa Pantoja, estás invitada a celebrar tu cumpleaños en Guadalix”.

“La verdad es que me encanta el regalo, lo considero uno de los mejores regalos”, contestó Isa. “Eso significa que te vas a encontrar con Asraf”, le recordó el presentador. “¿Podré hablar con él a solas?”, se preguntó Chabelita, una duda que no sentó nada bien a Omar. “Ah, ¿que también quieres hablar a solas con él?”, se lamentó visiblemente picado con la situación. “Me están sudando hasta las manos”.

Telecinco

En ese momento, Chabelita decidió pararle los pies al ‘culebro’ y explicar a la audiencia el punto en el que se encuentran. “Él me dejó hace un mes y pico creyéndose una cosa que yo mantengo que no pasó. Yo debo tener una conversación a solas con él en la que tú no tienes que estar. El tema es de los dos. Eso no tiene nada que ver con tus inseguridades, que yo vaya a hacer cualquier cosa con él ni que vayamos a tener nada fuera”, apuntó. “Tú y yo no estamos juntos y puedo hacer lo que me dé la gana”.

Y es que Isa le pidió a Omar que deje de estar tan obsesionado con Asraf, aunque no le importaba nada si le molestaba o no que quisiera hablar con él. “Tú decidiste creerle a él. No sé la de veces que he tenido que pedir perdón, ¡ya estoy harta! ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué estás tan inseguro?”, se preguntó. A la postre, Isa dijo que era más que posible que celebrara su cumple en la casa, ¡así que estamos todos invitados a ser testigos de su reencuentro con Asraf!