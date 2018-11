La noche del pasado martes en la casa de ‘GH VIP 6’ se vivió más que calentita. Ángel Garó y Miriam Saavedra protagonizaron una tensa discusión que acabó con el humorista pidiendo a la audiencia su expulsión y arremetiendo duramente contra su compañera. Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez tuvo que conectar con la casa debido a que se había originado una bronca después de que la peruana acusara a muchos de sus compañeros de ser unos hipócritas, señalando directamente, tras pedirle explicaciones Mónica, a Aurah, Suso y Ángel Garó. “Estos shows no forman parte de mi concurso, no me siento cómodo con estas cosas. Estas actitudes machacantes”, indicó Ángel Garó tras la acusación de su compañera.

El humorista recordó a la audiencia que Miriam es la única persona que desde el primer momento ha estado nominada, dejando constancia así que algo estaría haciendo mal. “Lo que pasa es que a él no le gusta que le digan las cosas, siempre cree tener la razón. Por cierto, este señor acaba de meterse nuevamente con mi origen. Ha vuelto a decir que me vaya a Perú”, afirmó Miriam, lo que provocó que Ángel acabara estallando contra ella.

“Estamos hablando de cosas delicadas. Yo tengo unas grandes amistades en Málaga que son de Perú. Me encanta Perú en todas sus facetas, lo que pasa es que prefiero decirle que se vaya a su tierra a hacer este tipo de espectáculos antes que aquí”, se justificó el aludido.

Cuando Miriam le recordó que él también había hecho este tipo de espectáculos, haciendo alusión al comentado episodio en el balcón de su casa, el actor acabó por tirar la toalla: “Ni por todo el oro del mundo voy a permitir seguir codeándome con gente de tan baja estirpe y estofa. El divertimento con Ángel Garó ha acabado. Yo os dejo con esta showoman y pido encarecidamente que me voten para echarme. Quiero estar lejos de esta persona que para mí es indeseable”.

Acto seguido, se fue al jardín visiblemente enfadado, pero volvió al poco tiempo con la escopeta cargada. “Que me echen, que me quiero quitar de en medio a una persona tan baja. ¡Bajuna! ¡Tú te crees que Perú se merece a una persona como tú!”, le espetó a su compañera a voz en grito, asegurando que tan solo estaba buscando su minuto de gloria a costa de él. “No quiero codearme con semejante chusma”, sentenció.

Esta no es la primera vez que Ángel Garó y Miriam Saavedra discuten dentro de la casa. A mediados de octubre, también durante un directo, se enzarzaron en una amarga discusión que dejó en evidencia que la amistad que pudiera haber entre ellos está completamente rota. De hecho, los comentarios de corte racista de Ángel dirigidos a Asraf y a la peruana motivaron que se creara una campaña en redes pidiendo su expulsión disciplinaria.

A su vez, el humorista no es el único que ha criticado abiertamente el comportamiento de la ex de Carlos Lozano. Miriam no ha dejado de granjearse enemigos desde su llegada al reality, lo que le ha llevado a discutir con prácticamente todos sus compañeros a excepción de El Koala y Verdeliss. Y parece que esta actitud beligerante está comenzando a pasarle factura, ya que, después de su última bronca con Garó, estuvo a punto de protagonizar un ‘sorpasso’ y no salvarse de la expulsión.