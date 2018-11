Si hace tan sólo un par de semanas nos hubieran dicho que Verdeliss iba a estar fuera de la Casa (a pesar del apoyo que tiene fuera del programa), que Miriam Saavedra iba a estar mucho más calmada con Mónica Hoyos o que Asraf le iba a estar tirando los trastos a Miriam, no nos lo hubiéramos creído. De hecho, quizá hasta nos habríamos reído, pero a veces la realidad supera la ficción, y todo eso ¡ha ocurrido! En especial, lo que más nos ha sorprendido es lo último, y es que Miriam ha pasado de ser vista como "apestada" por sus compañeros a un "tesoro" que puede acercarles a la final (y si no que se lo digan a Aurah o Tony Spina, que han decidido rebajar su tensión con ella para intentar hacerse 'amiguis'...).

Ahora, Asraf ha sido el tercero en discordia que parece haber querido pasar por el aro, e incluso ir un paso más allá. Después de que tanto él como Miriam hayan sido el blanco de los insultos racistas de Ángel Garó (por los que tuvo incluso que pedir perdón), musulmán y peruana han acercado posturas hasta tal punto que parecen empezar a gustarse, y ya han empezado incluso con el tonteo.

"¿Te han dicho alguna vez que tienes una mirada que mata?", le decía Miriam tras hablar animadamente de su perrito, Glamouroso (que actualmente vive con Carlos Lozano). Él no se cortaba y le seguía el rollo, mirándola fijamente: "Que mata no, pero que es penetrante sí", respondía con media sonrisa. ¡Aquí hay tema!

La cosa no acababa ahí: los que ya podríamos definir como "tortolitos" han tenido un tira y afloja de piropos y 'sobeteos' durante los últimos días, y en especial en Halloween, cuando ella decidía ir hasta el ataúd donde debían dormir durante esos días para darle un abrazo y él le respondía con el mismo abrazo y un beso (imaginamos que en la mejilla, claro...). todo ello regado de sonrisas cómplices y miradas arrebatadoras. Repetimos: ¡aquí hay MUCHO tema!

No sabemos lo que tardarán en pedir una hora sin cámaras (porque lo vemos venir a lo lejos), pero lo que no sabemos es si le hará gracia a Asraf es que Isa Pantoja reaparezca en la Casa este jueves para celebrar con él su cumpleaños... ¿irá también Miriam Saavedra a la fiesta o será algo más... privado?

Lo que está claro es que a quien no le molesta para nada ese tonteo es al K0ala, que quiere que su amiga y Asraf se líen: "Este tío, si es así de alto, tieneque tener una 'pieza'...", dijo refiriéndose a las partes nobles del chaval. "¡Como el burro!", rió ella, y añadió: "No me quiero imaginar eso, Koalita... que me pongo nerviosita".

Al enterarse de la conversación, Asraf dejó caer que, como le pruebe, Miriam va a caer rendida a sus pies: "¿Tú no conoces el refrán de 'polla mora, enamora'?", preguntó el Míster. ¿Hay o no hay tema entre estos dos?