Ángel Garó ha vuelto a salir con uno de sus comentarios de corte racista. Pese a que ha pedido perdón en infinidad de ocasiones, no sabemos si la cabra tirará al monte, pero lo que sí sabemos es que el humorista está obcecado en ofender a sus oponentes haciendo referencia a sus países de origen. A Miriam ya la ha enviado varias veces a Perú y a Asraf, su gran ‘enemigo’ dentro de la casa, directamente le ha soltado lindezas del tipo “vete a hacer kebabs”. Pese a que Jorge Javier le ha leído la cartilla en más de una ocasión, teniendo que subir incluso hasta la casa para afear este tipo de comportamientos por parte de los concursantes, Garó ha vuelto a tropezar con la misma piedra.

Y como ya son tantas veces, Jorge Javier ha optado por dejar atrás su tono conciliador para echarle directamente la bronca. Todo comenzó cuando emitieron un vídeo en el que el malagueño ponía el grito en el cielo porque Asraf, según su criterio, utilizaba mucho aceite para hacer el pan. Y claro, él, como autoproclamado guardián de la alacena, eso no lo podía tolerar. "¡A cantar a Marruecos!", le decía a su compañero tras montar un pollo de tres pares de narices.

Como viene siendo habitual, Garó, en vez de hacer examen de conciencia, volvió a lamentarse de lo ‘malvados’ que son el programa por sacar ese tipo de escenas. “Sigo diciendo lo mismo, igual, lo que pasa que mucho más calmado”, afirmó sonriente. Sin embargo, la sonrisa se esfumó rápidamente cuando Jorge Javier se puso serio con él. “Ángel, te rogamos que no vuelvas a utilizar expresiones de ese tipo”, le indicó.

“La demagogia no la voy a permitir. ¿Si a mí me dijeran vete a cantar a Cádiz tendría que sentirme ofendido? Yo tengo muchos amigos de Marruecos y no son tan sensibles”, se preguntó. “Esto es lo mismo que la gente que dice que no es homófoba porque tiene amigos gays. Tienes la inteligencia necesaria para no utilizar ese tipo de argumentos. Hay mucha gente que puede sentirse ofendida”, le explicó el catalán.

En ese momento, Garó se mostró indignado por las palabras del presentador. “Yo no he venido aquí a que me lean la cartilla. Yo he venido a trabajar. Siento si alguien se ha sentido ofendido, pero vamos a dejarnos de demagogia. Yo no he venido aquí a que me den clases de educación”, dijo con un tono de voz más alto de lo habitual.

“¡Es que a lo mejor la necesitas! ¡Si te pones así de chulo te lo digo! ¡No me toques las narices! ¡Hay mucha gente que se siente muy mal con este tipo de comentarios y no los vamos a tolerar! Probablemente no seas racista, pero sí clasista, que está igual de mal”, exclamó Vázquez. “Estás trabajando, sí, pero con gente como tú, no con chusma. No consiento que a otros concursantes como tú les llames chusma”.