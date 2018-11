Isa Pantoja visitó la casa de ‘GH VIP 6’ con el objetivo de celebrar su cumpleaños. Bueno, la verdad, su cumpleaños era lo de menos, lo interesante era asistir a su encuentro a solas con Asraf. Nada más comenzar la última gala del reality, Jorge Javier conectó con el confesionario para hablar con la hija de Isabel Pantoja, echándole en cara que no le invitara a su fiesta de cumpleaños. “No me invitaste. Vi que estaba el Maestro Joao y dije, ‘aquí va cualquiera menos yo’”, bromeó el presentador. A tenor de la cara de Chabelita, se lo había pasado muy bien durante la celebración, confirmando que tenía sueño y que no sabía a qué hora se había acostado…

Chabelita quiso dejar claro que tan solo quería hablar con Asraf para aclarar el tema de sus supuestos besos debajo de la manta, pero Omar Montes se mostró muy celoso y disgustado por lo que pudiera pasar. De hecho, el cantante acabó estallando y abandonando el plató, al borde del llanto, después de que Isa se riera de manera nerviosa cuando Jorge Javier le indicó que ahora que estaba soltera podía hacer con el Míster Mundo lo que quisiera.

Tras ir detrás de él y conseguir que el cantante volviera a plató, el presentador le dejó claro que el problema es que no entendía nada de su relación. “Al final siempre es lo mismo. Ahora que nos estábamos reconciliando me la quitáis y me la metéis con el otro. Sé que he hecho cosas mal, pero tampoco es para que me tratéis así”, se lamentó. “Me disgusta y me pongo mal porque no la quiero ver con el otro y yo aquí haciendo el gilipollas… Ya no sé qué hacer para que estemos bien”.

Jorge Javier lo dejó un rato a solas hasta que volvió a la carga, soltándose Omar una frase para el recuerdo. “Siento impotencia más que otra… Espero que salga porque si no esto me va a costar la salud… En el infierno manda Satanás, en el cielo, Jesús, y en el corazón de Isa, yo”, sentenció. Ante sus palabras, Jorge Javier no pudo más que apiadarse de él y darle un beso fraternal en la frente.

El momento del reencuentro entre Isa y Asraf tuvo lugar (y no precisamente como la hija de la tonadillera esperaba) ... Tras los besitos y las felicitaciones de rigor, Chabelita le empezó a explicar el verdadero motivo por el que estaba allí. Sin dejarle hablar ni rebatir, la joven fue marcando punto por punto su historia tal y como ella la había contado. “Tú has estado mucho tiempo negándolo y no entendí por qué dijiste lo que dijiste. Yo no he dicho nada, porque no voy a decir nada de algo que no ha pasado”, le recordaba una y otra vez.

Pese a que estaba claro lo que Isa estaba buscando, Asraf no se desdijo de sus palabras y siguió con la misma versión: “No voy a quedar como un mentiroso. Debajo de las sábanas hubo besos en la boca. Eran como picos, cosas muy cortas… Voy a decir la verdad y luego que se me juzgue como sea”. Chabelita, ofendida, lo tildó de mentiroso y le acusó de haber llegado a la casa con la intención previa de camelársela. Además, aprovechó para pedir perdón públicamente a Omar por haber desconfiado de él cuando le decía que Asraf tan solo se movía por el interés. “Si hubiese querido aprovecharme, lo hubiera contado antes”, indicó el modelo. “Esto me parece todo un show. Me parece chocante que me mienta en la cara”.

En el plató, Omar no sabía muy bien qué pensar, aunque prefería darle el beneficio de la duda a la miembro del clan Pantoja: “Ahora Asraf es el malo… ¡Tengo la mente follada! Mi corazón me dice una cosa, pero mi cabeza otra”. Pese a todo, era consciente de que la que fuera su novia le había dado muchas vueltas, tal vez pensando que iba a conseguir que Asraf no dijera nada.