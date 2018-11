Makoke y Tony Spina, ¿'edredoning a la vista?

Los amigos se fueron juntos a la cama, y una vez ahí, aprovechando que no tenían micros la ex de Kiko Matamoros le habría dicho al italiano: "Ahora que no tenemos micros, aprovechemos el momento". Sin embargo, no lo hicieron, pues Tony, experto en 'realities', le contestó a Makoke que aunque ellos no tuviesen los micros puestos, la cama sí tenía micros.