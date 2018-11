Ángel Garó, el último expulsado de ‘GH VIP 6’, se enfrentó en el debate del reality al tercer grado de los colaboradores. Como era de esperar, el tema de sus enfrentamientos continuos, especialmente con Asraf y Miriam saltaron a la palestra, pero se centraron en hablar sobre sus feos comentarios hacia Verdeliss y su condición especial por estar embarazada. Al ver un resumen de sus continuas broncas, el humorista volvió a echar balones fuera y recordó lo mucho que hizo por sus compañeros a la hora de darles de comer o plancharles la ropa. Sin embargo, tras insistir mucho Sandra Barneda, acabó reconociendo que se ve identificado en las imágenes que le habían puesto hecho un energúmeno.

Garó, durante su paso por el concurso, fue especialmente crítico acerca del trato de favor que Verdeliss recibía por su embarazo, haciendo comentarios como que la youtuber debía apechugar con su decisión de haberse metido en un reality en su estado. Tras ver un resumen de sus críticas constantes, Ángel se defendió diciendo que lo había dado todo por su compañera, poniendo como ejemplo que todas las mañanas se daban un beso nada más levantarse. “Al final ya no”, recordó la vasca, que está especialmente dolida por todo lo que ha dicho su compañero sobre ella.

“Te aprecio y te quiero mucho. Te he cuidado lo más que he podido”, dijo Ángel mientras recibía los abucheos del público. “Nada se ha hecho de mala fe. Siempre te he cuidado en la medida que he podido”. Tanto Sandra Barneda como algunos colaboradores le recordaron que el tratado de favor hacia Verdeliss por el tema de la comida es comprensible. Por su parte, el actor salía por peteneras y recordaba las muchas tareas domésticas que realizaba por el bien del grupo. “Mis privilegios eran por prescripción médica, pero tú dijiste que por contrato estaban obligados a darte chuchería”, desveló Verdeliss.

“Con el tema de Verdeliss tienes que reconocer que no has estado acertado”, le indicó Belén Esteban. Ángel se centró en defenderse del momento en el que le quitó un poco de leche a Verdeliss, pidiéndole la presentadora que no se centrara solo en ese aspecto porque el problema estaba en que intentara culpabilizar a la joven madre de familia numerosa de estar embarazada. “Ella tiene el poder de vivir su embarazo como le dé la gana”, señaló Nagore. “Tampoco es para crucificar a una persona por estar embarazada”.

Tras ver un nuevo vídeo con las burlas que el humorista profirió contra la youtuber, Verdeliss no quiso quedarse callada y le preguntó visiblemente ofendida por qué creía que una madre por tener siete hijos no puede escribir un libro con sensatez. “Las personas tenemos opiniones libres de todo. Creo que no es vejatorio para nadie decir la opinión de uno”, señaló Garó. “Te juro por lo más sagrado que siempre te he apreciado… Lo siento si te ha molestado algún comentario mío. Yo he supuesto siempre que una mujer con muchos hijos está muy ocupada”.