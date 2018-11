Chabelita se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores durante el debate de ‘GH VIP’, después de que subiera a la casa para celebrar su cumpleaños y ya de paso, aclarar el tema de los supuestos besos en la boca que se dio con Asraf. Muchos de ellos opinaban que la versión de la primera expulsada había perdido cualquier tipo de veracidad debido a las vueltas que le dio al tema. Después de que cada uno defendiera sus versiones contrapuestas, la hija de Isabel Pantoja, que se quedó en la casa a pasar la noche, tuvo tiempo de acercar posturas con el modelo y preguntarle por todas aquellas dudas que le habían surgido tras ser expulsada.

Telecinco

Isa quería saber qué había de verdad en la información de que el Míster Universo, antes de entrar en la casa, había hablado con un chico para conseguir el contacto de ella, lo que confirmaría que solo habría tonteado con ella por el interés. “A mí me la suda el dinero”, aseguró Asraf. “El chico ese que tú dices tan solo me dijo que si quería tu número de teléfono… Pero Isa, que yo no soy de esa clase. Soy el único que vas a conocer que no sea así”.

“Yo te vi bien conmigo durante los 15 días que pasamos juntos, pero luego he visto muchas cosas, como, por ejemplo, tu actitud con Omar”, indicaba la joven para explicar su resquemor. “He visto una persona que no me gustaba. ¡Y mira que te he defendido!”, continuó diciendo antes de llamarlo culebro. Por su parte, Asraf dijo que su afinidad con Omar se debía a que eran paisanos y negó que se hubiera acercado a Chabelita para forzar la entrada del cantante en el reality.

Telecinco

Pero tras echarse cosas en cara, los jóvenes dieron paso al flirteo. La miembro del clan Pantoja se sorprendió que su compañero estuviera tan emocionado de verla. “Esas cosas me matan”, confesó Isa con una sonrisa pícara en la cara. “Tu mirada dice una cosa, pero luego tus acciones dicen otras”. Asraf, tras pedirle que le mirara directamente a los ojos y mantenerle la mirada, le confesó que estaba encantado de haber tenido la oportunidad de conocerla. “Si quieres seguir hablando fuera, hablaremos. Y podemos quedar como amigos o como sea… Ojalá pudiera haber seguido conociéndote aquí”.

La noche fue pasando y los jóvenes no se separaron en ningún momento. En el jardín, la primera expulsada le mostró a su compañero que todavía llevaba puesta la pulsera que le había regalado. “No me la he quitado desde que salí porque me da buena suerte”, afirmó. Unas palabras que provocaron que el joven se lanzara a darle un abrazo. Además, se interesó por saber si estaba conociendo a alguien fuera de la casa y le recordó que tenían un viaje pendiente a Marruecos. A la hora de irse a dormir, Isa prefirió alejarse de Beno e irse a dormir a la otra habitación.

Telecinco

Después de que Isa saliera de la casa, Asraf habló con Suso sobre lo que había pasado en la sala del ‘más allá’. “Ella hizo creer como que no había pasado nada para quedar bien delante de la gente”, se lamentaba. “Se escucha claramente en el sonido que hubo besos… No estoy tocado, pero no me gusta que mi familia lo pase mal”. Además, en el confesionario acusó a Chabelita de mentirosa. “Que me mintiese en la cara no me gustó nada. Me sentí muy ofendido”.

En el plató, Isa no supo qué decir sobre su tonteo con Asraf, aunque volvió a recordar que a Omar le quiere mucho, aunque no estén juntos. Sobre el tema de los besos, se mostró muy molesta e incluso se ofreció hacerse un polígrafo para despejar todas las dudas. “Yo voy a seguir manteniendo que no pasó nada, no sé qué puedo hacer más”, explicó. “Esto es la vuelta a la historia de siempre. No entiendo como tres besos pueden dar para tanto… Él me da besos, pero en ningún momento en la boca. Lo juro por mi hijo”.