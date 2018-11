Si ahora mismo tuviéramos que buscar un adjetivo para definir a Mónica Hoyos, no tendríamos que buscar demasiado: sería "torpe", y es que, tras la última gala de GH VIP 6, concretamente durante la celebración del viernes noche, y con todos metidos en fiesta y despreocupados, a la ex de Carlos Lozano no se le ocurrió otra cosa que pedirles a algunos de sus compañeros (a los que son sus amigos dentro de la Casa, se entiende) que la dejaran ganar. Puede que las copitas de más le jugaran una mala pasada, pero lo cierto es que, a pesar de que la bebida corría sin fin, se la veía bastante convencida de su propósito: sobornar a sus amigos para hacerse con el título de ganadora sí o sí.

"Voy a hacer un trato con vosotros. Si gano, os doy la pasta, pero dejadme ganar, que es lo único que me importa", señaló sin pudor. Algo que, por si no lo sabe, va contra las normas del concurso, pero ahí está: recogido en vídeo por los seguidores más ávidos del reality.

Mónica "voy hacer un trato con vosotros si gano os doy la pasta pero dejarme ganar .....yo sé por quien lo hago #VIPDIRECTO pic.twitter.com/kKTNzyFQVV — mary (@maryvarelaGH) November 10, 2018

"A mí líos no me vas a hacer", contestaba Asraf en tono de broma. "Ella solo quiere salir en la foto", añadía Suso. "Yo sé por quién lo hago", decía Mónica, pero sin dar nombres: "Que es lo único que quiero: ganar. Vosotros la pasta la queréis, ¿no? Yo os la doy".

Habrá que ver si la maquinaria del juego empieza a jugar a favor de Mónica, que, por cierto, aún no se ha enfrentado al público, ya que, a pesar de que el pasado jueves había salido nominada, fue salvada por Asraf Beno como 'jefe de la Casa', que ponía a Tony Spina en la palestra. ¿Conseguirá la peruana llegar a la final y hacerse con el maletín? De ser así, tendrá que cumplir con su palabra... aunque la audiencia no parece querer pasar por el aro de hacerla ganadora tras este episodio de soborno...

Mónica, por otro lado, parece no estar pasando sus mejores días dentro del reality: Miriam Saavedra, tras una discusión con Makoke, la acusaba de haberse acostado con Carlos Lozano, algo que la ex de Kiko Matamoros negó... pero Miriam seguió 'erre que erre' y hasta hizo dudar a Mónica, que acabó llorando como una Magdalena en el Confesionario...