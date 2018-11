Los colaboradores del debate de ‘GH VIP’ ya habían dejado constancia que no tragan a Hugo Castejón, el ex de Marta Sánchez que se ha convertido en un habitual del programa dominical de Telecinco tras hablar largo y tendido de su corta relación con Miriam Saavedra. De hecho, la actitud del colaborador ha acabado cansando hasta a la mismísima Sandra Barneda, quien le ha cantado las cuarenta por uno de sus recurrentes comentarios incendiarios. Después de ver un vídeo que abordaba la última discusión entre Miriam y Mónica, el cantante pidió la palabra para acusar a Hoyos de meterse con su compañera haciendo referencia a su lugar de origen, algo que precisamente no había ocurrido (al menos, en las imágenes que se emitieron).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En ese momento, la presentadora intervino para cortar su argumentación. “Ay, de verdad, se han dicho arpía, venenosa, petarda, buscavidas… ¡No seamos demagogos! ¡Las dos han estado fatal!”, le espetó visiblemente enfadada. Sin embargo, Castejón no la dejaba hablar y afirmaba que Mónica había insinuado que Miriam llegó a España ejerciendo un trabajo de dudosa reputación.

“Chico, me desesperas. ¿Sabes qué pasa? Que sabes que tienes el apoyo de las redes, pero me parece muy mal que no comentes lo que se ha dicho en este vídeo. En este vídeo no se ha dicho nada de eso y me parece grave que entremos en estos temas”, le contestó la catalana. “Es la tercera vez en este programa que lo dices y este es un país que ha aceptado a la gente de fuera, ¡no consiento que juegues con eso para incendiar las redes!”.

Telecinco

Después de sentarse a su lado, la catalana no dejaba de preguntarle en qué momento había visto que Mónica le hubiese hecho algún comentario de corte racista a Miriam, mientras que Hugo se iba por las ramas y no sabía bien qué responder. Por su parte, el resto de los colaboradores le dejaron constancia de lo pesado que puede llegar a ser.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“De esta manera das a entender que no tienes argumentos para defender a Miriam. ¡No te puedes ir por otro tema!”, le recriminó Sofía Suescun. “Hugo, ¡ya cansas, de verdad! ¡Joder, macho, ya cansas, tronco!”, refunfuñó una molesta Belén Esteban. Para zanjar el asunto, Barneda le pidió que reflexionara: “Espero que te des cuenta del juego tan peligroso al que estás jugando”.