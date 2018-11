¡El tonteo entre Makoke y Tony Spina es cada vez más evidente! Desde que comenzase ‘GH VIP 6’, la ex de Kiko Matamoros y el italiano han hecho muy buenas migas, convirtiéndose en inseparables dentro de la casa. La tensión entre los dos no ha hecho más que ir en aumento, culminando en un acercamiento durante la última fiesta dentro del reality. La temática era la estética punk, por lo que Makoke ayudó a su compañero a engalanarse acorde con el ‘dress code’. “Estás cachondo”, comentó la exmodelo al ver que Tony se había teñido el pelo de azul. Además, entre risitas, Makoke le pidió que dejara de ponerle caritas de ‘latin lover’.

Telecinco

Durante la fiesta, ambos concursantes no se separaron en ningún momento el uno del otro… Que si bailamos juntitos, que si te quito la peluca, que si no paramos de reírnos por cualquier chorrada. Un flirteo que sacó a relucir a la Makoke más juguetona y desenfadada. Por su parte, hay que reconocer que Spina no se quedó atrás y se dedicó a ronearle a base de bien.

Llegado el momento, ambos acabaron en el confesionario hablando de su estrecha relación ¿de amistad? “Hoy estoy mejor gracias a mi Tony”, aseguró Makoke. “Hoy me he dado cuenta de que soy muy buen partido. Soy impulsivo, egoísta, bastante mueble…”, bromeó el ex de Oriana. “Entonces, ¿qué hago desaprovechándote?”, replicó su compañera muerta de la risa. “Es un diez de hombre. Y ahora yo qué hago, ¿desaprovecharlo?”. “Soy activo, trabajador, familiar”, prosiguió Tony con su perorata. ¿Y sabéis con lo que se quedó Makoke? Pues con lo de que es activo…

Telecinco

Cuando se dispusieron a irse a dormir, la colaboradora de ‘Viva la vida’ confesó a su compañero que le gustaba su nuevo color de pelo, ya que pegaba con su color de ojos. ¡Pero qué tontorrona que está nuestra Makoke! Además, la respuesta de Tony cuando le ofreció agua no deja lugar a duda de lo que estaba pasando entre los dos: “¿Me quieres dar Makokil también ahora para dormir?”.

Este tonteo no hace más que dar validez a la información que se dio desde ‘Socialité’ sobre lo que había sucedido después de la fiesta. En el programa presentado por María Patiño aseguraron que, aprovechando que no tenían micros, la ex de Kiko Matamoros le propuso al italiano “aprovechar el momento". Sin embargo, no hicieron nada, pues Tony, experto en 'realities', le contestó a Makoke que, aunque ellos no tuviesen los micros puestos, la cama sí estaba microfonada. Lo que no se sabe es si lo que querían era hablar sobre algo secreto y que nadie los escuchase o si querían dar rienda suelta a esa supuesta atracción que sienten el uno por el otro. Lo que sí está claro es que, tal y como ha confesado Makoke, ¡tiene las hormonas completamente revolucionadas!