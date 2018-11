Nadie puede negar que la nueva hornada de concursantes de ‘Operación Triunfo’ ha salido mucho más díscola que la anterior. Lejos de destacar por su calidad vocal y el resultado de sus actuaciones, los aspirantes a estrellas del mundo de la música generan más contenido por sus continuas salidas de tono. Tras el comentado ‘caso mariconez’ o el sorprendente despido de Itziar Castro, ¡la Academia vuelve a verse envuelta en la polémica porque los concursantes han decidido organizar una huelga! Bueno, más bien han tenido una reacción bastante infantil de protestar por una nueva medida tomada por la organización del programa.

El pasado domingo, los chicos se toparon con una nota en la que les informaban que las habitaciones, en vez de abrirse a las 22:00, se abrirían a las 22:30. Al parecer, según informa Fórmula TV, el día anterior los chicos habían tenido que ser llamados la atención por liarla parda dentro de los dormitorios. Sin embargo, la medida iría mucho más allá y tendría como objetivo que los jóvenes no se metan en los cuartos demasiado pronto, ya que dejan el directo, que dura hasta las 23:00, sin contenido, y no precisamente para irse a dormir…

Durante la cena, los ‘triunfitos’ idearon un plan para protestar por la ‘injusta’ decisión. "¿Y si nos pasamos de 22:00 a 22:30 todos juntos en el pasillo de la habitación?”, propuso Julia. Una idea que fue aceptada de buen grado por el resto. "Dios, qué ideón", opinó María. Y dicho y hecho, allí que se plantaron los jóvenes a las puertas de las habitaciones, tumbándose para fingir que estaban muy cansados. Así, que si lo que querían los responsables del programa era animar el cotarro, lo único que consiguieron es que el término ‘mueble’ adquiriera una nueva dimensión.

“cuando venga no le dirijáis la palabra” A ADRIÁ QUE ES UN TRABAJADOR QUE CUMPLE CON LAS ÓRDENES, que encima el también estará jodido por tener que ir a esas horas a abrirles porque el tendrá su vida y querrá estar en su casa también, y encima se RÍEN. pic.twitter.com/vIDrsTewez — Cris 🦉 (@fieldsweet) November 11, 2018

Como era de esperar, las redes sociales se han llenado de comentarios para criticar el acto de inmadurez de los concursantes, quienes parecen no tomarse de buen grado los toques de atención. “A mí esta escenita me ha parecido una falta de respeto brutal...”, “Este momento para mí ha sido el más heavy. Adrià, un trabajador del programa, ha subido a abrirles la habitación y en su recibimiento no ha habido ni un hola ni un simple gracias. Le han hecho el pasillito y se han reído en su cara. Me parece fatal” o “Fue alucinante porque no hubo ni uno que tuviera la personalidad suficiente para decir que eso no estaba bien, son corderitos, la verdad que un poco de decepción”, son algunas de las opiniones que han podido leerse en Twitter.