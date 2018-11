Si en GH VIP 6 eran pocos, este lunes parió la abuela. Por si fueran pocos los colaboradores y las personas que han pasado por Guadalix (por poner un ejemplo, han pasado por allí hasta Maribel Verdú y Paula Echevarría, aunque muchos ya ni se acuerden), este lunes se sumó uno más a la lista: el gran amigo de Miriam Saavedra, Hugo Castejón, que acudió a la Casa a hacerle una visitilla a su amiga... y a meterla en vereda. Porque sí: le dijo muchas cosas buenas (de hecho, sólo le faltó confirmarle que mucha gente la ve como ganadora), pero también le dio una "colleja" (figurada, claro) para hacerle ver que tan pronto está arriba, como puede estar abajo y alejarse del maletín.

Mediaset

"Mucha gente cree que eres peliculera, pero realmente estás siendo tú", le dijo Hugo nada más decirle que tiene mucho apoyo fuera. "Por eso quería entrar también, porque mucha gente cree eso, que soy peliculera, pero soy intensa", replicó ella. "Tienes una legión de seguidores", le dijo él, mientras ella, henchida de ego, trataba de ocultar una amplia sonrisa. Pero no todo fueron buenas noticias...

Hugo le dejó claro que "sólo tú puedes estropear tu concurso", le pidió que no entrara al trapo en las provocaciones, ya que -según él- lo que quieren es desestabilizarla para alejarla del maletín: "Cuando a ti te provocan, tú lo has hecho muy bien, porque te has defendido riéndote, con ironía... no insultando fuerte a una persona". "Ni lo voy a hacer, porque no me sale", apostilló ella.

Mediaset

Por supuesto, también quiso que tuviera cuidado con las fiestas que se van de las manos y le hacen hablar más de la cuenta: "Igual mejor agua o refrescos...", apuntó él entre risas para intentar que suelte las copas: "Están cambiando las cosas, no soy yo la primera que agarra todo...", le restó importancia ella.

Mediaset

Muchos seguidores han agradecido que Hugo la meta en vereda, pero otros creen que se ha pasado tres pueblos dándole información del exterior...

Bueno con esto de ayer ya FLIPE del todo. La pudo dar más información del exterior??? La dijo lo que hace bien, lo que tiene que seguir haciendo y lo que no tiene q hacer!! Y SE LO PERMITEN, QUE PASARIA SI HUBIERA SIDO A OTRO!!!!

lo de este GH no tiene nombre ya — ElsaCR (@ElsaCabello2) November 13, 2018

Confirmamos que ha sido la mejor información del exterior que le han dado a un concursante de esta edición?



Confirmamos.#VipDirecto — Sr.Navas (@SrNavasGH) November 12, 2018

Es que no sabemos lo q Hugo le contó una vez acabado el directo. @ghvipoficial_ estropean el concurso permitiendo privilegios a determinados concursantes. NO PERMITIR INFORMACIÓN DEL EXTERIOR ES SAGRADO EN GH. — plaza (@plazadelpilar60) November 13, 2018

@salvameoficial.Es normal tanta información del exterior?.. Entrando a decirle lo q deben corregir etc.. No es GH, es otro circo salvame y manipulado.. Incautos los q s gastan dinero votando🙄 — Araceli Alonso @Fina (@AraceliAlonsoF1) November 13, 2018