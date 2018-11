Crónica de una reconciliación anunciada. Chabelita por fin ha reconocido públicamente que ha vuelto (más o menos) con Omar Montes. Desde que la hija de Isabel Pantoja entrara en la casa de ‘GH VIP 6’, la pareja ha pasado por todos los estadios posibles y, la verdad, han aprovechado mucho el tiempo para hacer prácticamente de todo, desde romper hasta reconciliarse, pasando por tener algo más que palabras con personas ajenas a la relación. Isa Pantoja flirteo con Asraf, provocando la ruptura y posterior derroche de pasión del cantante con Techi dentro del reality. Vamos, un culebrón de los que ya no quedan…

Sin embargo, desde que Montes saliera de la casa, no ha dejado de luchar por reconquistar el corazón de su amada (y ya se sabe que a Isa es bastante fácil camelársela…). Quedadas con Kiko Rivera, salidas nocturnas o mucho compadreo en los directos del reality han sido tan solo algunas de las pistas más que evidentes que dejaban claro que estos dos volverían a estar juntos.

Nada más comenzar la gala del ‘Límite 48 horas’, Jorge Javier le ha preguntado a Isa Pantoja que la notaba un pelín rara. Aunque nosotros pensamos que se estaba refiriendo a su rostro, que cada vez parece más estirado, Chabelita se lo ha tomado como una clara referencia a su relación con Omar. “Estoy contenta. Muy, muy contenta”, decía con una enorme sonrisa en la cara.

En ese momento, el presentador aprovechó para preguntarle abiertamente si había vuelto con Omar, explicando ella cómo está en este momento la relación. "Para que no se malinterprete nada, yo lo cuento todo. Nos queremos un montón, hemos cometido muchos fallos y errores", comenzaba diciendo antes de soltar la bomba. "No hemos vuelto oficialmente, pero yo estoy súper contenta con él y para mí es como si estuviéramos juntos".

Por su parte, Omar opinaba lo mismo, que “lo estaban viendo”. Acto seguido, Jorge Javier quiso saber si se habían acostado. “Hasta que no nos casemos, nada”, bromeó el cantante. “Hoy me ha traído unas flores”, desveló Isa visiblemente emocionada. “Y tú le has dado la flor de tu secreto”, ironizó el catalán.

La reconciliación entre Isa y Omar ha llegado poco después de que Asraf dejara a la hija de la tonadillera con el culo al aire. Pese a que ella subió a la casa para que corroborara su versión de que no pasó nada entre ellos debajo del edredón, el modelo no se retractó de sus palabras y siguió sosteniendo que si que hubo varios besos en la boca.

Al final de la noche, Isa pudo ver un vídeo en el que el joven árabe comenta que se arrepiente de haber tenido algo con Isa, ya que teme que lo esté dejando mal delante de toda la audiencia. “He entrado en shock cuando me ponía de mentiroso delante de toda España. Nos liamos”, afirmó delante del Súper. “No sé si lo hará para quedar bien delante de la audiencia o de Omar”. En el plató, la miembro del clan Pantoja se defendió de la acusación recordando que ella ha reconocido en programas de televisión cosas peores que dos simples besos. “Por la parte de Omar, él ya se tomó su revancha y volvemos a estar bien”, añadió.