Durante la última fiesta dentro de la casa de ‘GH VIP 6’, Miriam Saavedra acusó directamente a Makoke de haberle sido infiel a Kiko Matamoros con Carlos Lozano al mismo tiempo que el presentador estaba con Mónica Hoyos. Una historia que Makoke desmintió desde el minuto uno y a la que no dio ningún tipo de credibilidad. Sin embargo, la ex del colaborador de ‘Sálvame’ comenzó a derrumbarse al pensar en cómo esta información podría afectar a terceros, especialmente, a sus hijos. Por otra parte, aunque Mónica no daba crédito a lo dicho, la acusación de la peruana acabó sembrando en ella la sombra de la duda…

En el último ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Jorge Javier Vázquez conectó con el salón para que Miriam explicara su versión. Ante sus lamentos de que Makoke le había provocado, su compañera recordó que ella tan solo le había dicho, cansada de que siempre le esté llamando pelota, que le parecía más pelota decir públicamente que, de ser lesbiana, estaría con Sandra Barneda.

Aparte de ver un vídeo en el que se recogía un resumen de lo sucedido, durante estos días Makoke ha estado dándole vueltas al tema, asegurando que a ella Miriam no la va a encontrar nunca más. “Después de la barbaridad que dijo el otro día no quiero saber nada. No tiene escrúpulos… Que esa persona hable mal de mí es un halago. Más espectáculos a mi costa no va a tener”, asegura la madre de Javier Tudela.

Acorralada, Jorge Javier decidió preguntarle directamente a Miriam qué pruebas tenía para hacer semejante acusación. “A mí no me interesa su vida pasada. Pido disculpas de todo corazón si esto está afectando a terceras personas”, dijo la peruana, intentando eludir el tema, ya que confiesa que no tiene ninguna prueba. Intentando dar la vuelta a la tortilla para convertirse en la víctima, señaló que Makoke no deja de buscarla para que salte. “Hombre, no vayas por ahí. Bastante generosa y discreta está siendo Makoke contigo”, opinó Jorge Javier.

Miriam prosiguió con su perorata de querer justificar su acusación en que en aquel momento estaba furiosa, hasta que de pronto propuso hacer borrón y cuenta nueva. “Tú no puedes lanzar ese pedazo de misil y ahora querer hacer borrón y cuenta nueva”, le indicó el presentador, quien no dejaba de preguntarle una y otra vez que si tenía la certeza de que Makoke había tenido algo con Carlos y quién se lo había dicho.

Ante su pregunta, fue tajante: tiene la certeza de que sí pasó algo entre ellos. En ese momento, Mónica le pidió que dijera la verdad. “La convivencia es muy dura. Yo siento de verdad. No lo he dicho para hacer daño”, lloriqueaba Miriam. Al ver que Mónica no dejaba de pedirle explicaciones, su archienemiga le acusó de querer hacerse la víctima. “Creo que estoy viendo otro programa. ¿Encima le dices a Mónica que se está haciendo la víctima?”, comentaba un cada vez más descolocado Jorge Javier.

Makoke aprovechó para opinar que se lo estaba inventando sobre la marcha, mientras que el presentador le echó en cara que no está bien tirar bombas sin tener pruebas. “Me gustaría que Miriam me dijera de dónde ha sacado eso. Y te lo estoy diciendo de buenas maneras”, dijo Mónica. “Yo, en estos momentos, no me interesa llegar a más porque no creo que sea necesario. Esta señora me hizo mucho daño”, replicó Miriam refriéndose a Makoke, que acabó estallando: “¡Basta ya de manipulación y tanta maldad! De verdad que esto me da vergüenza ajena”.

Sin tener otra salida, Miriam acabó gritando a los cuatro vientos que el propio Carlos le confesó en su día haber tenido algo con Makoke. “¡Me cansé, me aburrí!”, exclamó hecha una fiera. “¡No me importa si me denuncia! Makoke, se acabó tu show”. Además, explicó que el supuesto affaire pasó hace unos veinte años: “Carlos me ha contado siempre sus anécdotas”.

Tras volver de una pausa publicitaria, Jorge le pidió que pusiera fecha a la supuesta infidelidad y Miriam ya no supo decir si Makoke estaba en ese momento con Kiko o no. Eso sí, cuando la ex de Matamoros le indicó que su discurso era contradictorio, Saavedra le amenazó con poder hacer memoria… “¡Tú sabes lo que es aguantar esto todo el día!”, se lamentó Makoke. Para más inri, ¡Miriam llegó a decir que Makoke le agachaba la mirada porque había tenido aquella aventura con su ex!

Tras la ‘revelación’ de Miriam, Mónica dijo no dar crédito a nada y Makoke acabó derrumbándose llegados los alegatos por lo que pudieran estar pensando sus hijos. “Me imagino que ellos son más maduros incluso que yo, pero no creo que sea agradable para un hijo escuchar eso de una madre… Me da mucha pena que mis hijos tenga que ver esto”, reflexionó entre lágrimas. Vosotros qué opináis, ¿Miriam se lo estaba inventando sobre la marcha o su ex le dijo algo sobre la supuesta aventura? ¡Hagan sus apuestas!