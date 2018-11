La audiencia de ‘GH VIP 6’ está cada vez más caldeada. Solo hace falta fijarse en los cada vez más recurrentes abucheos que vienen desde las gradas del plató, los cuales hacen que aquello parezca más un circo romano que un plató de televisión, para darse cuenta de que los nervios están un pelín crispados… ¡Si hasta se atreven a abuchear al propio presentador cuando lo que dice no les parece bien! (y a veces, ni eso, aquellos rechiflan pase lo que pase). De hecho, tal es el canteo que se vive cada gala, que Jorge Javier se vio en la obligación, durante el transcurso del último ‘GH VIP: Límite 48 horas’, de aclarar que los abucheos que se escucharon en contra de Miriam no estaban ‘enlatados’. “El público que está en plató aplaude y abuchea cuando le da la real gana”, afirmó ante el revuelo que se había generado en las redes.

Y de redes va la cosa. En un momento dado de la noche, el catalán se puso serio cuando la directora del programa le preguntó por el pinganillo si una frase que circulaba por internet era de su autoría. “Me está preguntando si yo he dicho en plató: ‘Miriam no gana como presentador que soy’. Se supone que lo ha puesto alguien del público”, comenzó diciendo antes de dar un toque de atención a algunos usuarios de las redes sociales.

“No es la primera vez que está sucediendo algo con los seguidores de Miriam. Se está produciendo incluso, en mi caso, que yo tenga detectada una suplantación de identidad con una conversación inventada. Es la segunda vez, a la tercera tendré que ir a la policía. Esto lo quiero dejar bien claro: suplantar identidades es delito, cuidado con lo que se publica. Un día me dejará de hacer tan poca gracia que tendré que ir a denunciarlo para que esto pare. La gente que está haciendo esto, cuidado con lo que publicáis porque es mucho más grave de lo que imagináis”.

Antes de pasar a otro tema, Jorge Javier recordó que hoy en día este tipo de delitos están cada vez más perseguidos y que es fácil dar con el paradero de los autores. Como es consciente de que por decir basta la situación no va a cambiar, fue claro en su advertencia: “Que sepáis que llegado el momento yo también voy a actuar”.