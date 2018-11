Se daba por hecho que el regreso de Los Javis a ‘Operación Triunfo’ traería consigo una buena cantidad de momentazos con los que llenar de vídeos las plataformas del programa. Cabe recordar que en la anterior edición la pareja de artistas logró meterse en el bolsillo a los seguidores del talent show musical, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones de la temporada. Tras la última gala de ‘OT 2018’, Javier Calvo y Javier Ambrossi se quedaron en la Academia para participar en el chat presentado por Noemí Galera, y ya os decimos que lograron llamar la atención a base de bien…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

TVE

En un momento dado, los directores de ‘La llamada’ se disfrazaron de Alfred y Amaia para interpretar ‘Tu canción’, el tema con el que representaron a España en Eurovisión. Ambrossi, con una peluca pelirroja y maquillada como si acabara de llegar de los carnavales de Cádiz, se metió en la piel de la navarra, mientras que Calvo hizo las veces de Alfred, teniendo que poner una voz nasal para lograr emular al catalán.

Aunque parecía que no tenían ninguna intención de caer en la parodia, la verdad que las pintas de Ambrossi no ayudaban mucho para que algunos usuarios en Twitter no acabaran echándose las manos a la cabeza ante lo que acababan de ver. Eso sí, la imitación terminó con el beso que Alfred y Amaia nos negaron en su actuación en Lisboa (algo es algo). Además, Los Javis también fueron de manera indirecta protagonistas de la gala, saliendo en un buen número de ocasiones sus nombres a colación para elogiar el trabajo que estaban haciendo con los concursantes. ¿Un nuevo tirito a Itziar Castro?

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Centrándonos en la gala, parece que el toque de atención que Noemí Galera le dio a los chicos ha tenido sus frutos. La noche comenzó con los concursantes interpretando en grupo ‘Enamorado de la moda juvenil’, de Radio Futura. Los nominados de esta semana, Carlos Right y Marilia, eligieron cantar, respectivamente, ‘Everything’, de Michael Bublé, y 'Hasta la raíz', de Natalia Lafourcade. Tras pasar todos los ‘triunfitos’ por el escenario, leyó el nombre del concursante expulsado: Carlos Right.

Con Sabela como favorita del público, Ana Torroja, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos, acompañados esta semana por Ruth Lorenzo, nominaron a Marta, Famous, Marilia y María. Los miembros del profesorado decidieron salvar a Famous y los concursantes hicieron cruzar la pasarela a María, quedando como nominadas Marta y Marilia (pero las del programa, no las que fueran integrantes de ‘Ella baila sola’).

Gtres

Para terminar, Ruth Lorenzo no fue la única artista reconocida que hizo acto de presencia en la gala. Por el escenario del programa desfilaron James Arthur, David Bisbal, Greeicy, Carlos Baute y Marta Sánchez. Precisamente, después de que hace una década lo petaron con su recordado ‘Colgando en tus manos’, estos dos últimos fueron los que se llevaron la ‘gloria’ al presentar su última colaboración juntos, ‘Te sigo pensando’.

A la criticada actuación, que fue la comidilla de las redes sociales, se suma el ‘tirito’ que le pegó Carlos Baute a su compañera sobre el escenario. "Quinientos millones de visualizaciones ese ‘Colgando en tus manos’, han pasado diez años y ahora de pronto os vemos juntos… ¿Quién llama a quién? ¿Cómo surge esta colaboración?", preguntó Roberto Leal sin mala intención. "Fui yo. Fue hace ya dos años que llamé a Carlos y le dije que había cumplido cincuenta y que quería celebrarlo con él. Y bueno, él estaba en sus cosas y no pudo ser y...", señaló Sánchez antes de ser interrumpida por Baute, quien apuntó que su compañera también estaba con sus cosas… ¿Pero estos no se llevaban ya bien?