Si en algún momento nos hubieran preguntado que qué concursante de 'Gran Hermano VIP 6' parecía el que menos "pegaba" con el resto de concursantes, ese, sin duda, sería El Koala. El cantante rural, conocido por su single 'Opá', sin embargo, llegó a la Casa con los deberes hechos, y por lo visto sabe más de sus compañeros de lo que parece: de hecho, este miércoles sorprendía a la canaria Aurah Ruiz al contarle que él ya conocía la historia de su hijo, Nyan; los problemas que ha tenido con Jesé Rodríguez y todo lo que en ello ha derivado. ¿Cómo? Gracias a internet, y es que, aunque no parece tener el perfil de persona interesada en asuntos de sociedad y corazón, ¡está completamente al día!

"Cuando salga de aquí, me gustaría que todos conocieran a mi hijo", decía Aurah mientras hablaba con su compañero y con Miriam Saavedra, con los que ha creado un nuevo vínculo a pesar de que antes se llevaban a matar. Era entonces cuando el Koala daba el campanazo: "Tú sabes que yo nunca te he preguntado nada, pero yo, de tu niño y de toda la movida, lo sé todo por Google". "¿En serio?", decía Aurah con cara de sorpresa, y el Koala asentía: "Es violento, y yo nunca he querido decirte nada... tan sólo hablamos un día, que me dijiste 'mi niño es una bolita'. Entiendo que son cosas personales...".

A Aurah, sin embargo, no le importa comentarlo: "Bueno, pero es mi historia y la puedo contar. Si cuento mi vida, cuento lo que hago, lo que no hago, pongo fotos vestida así... ¿Por qué no voy a contar lo que vivo?", afirmaba con toda la razón antes de ponerse melancólica: "Sin mi familia nada de esto podría ser. Mi lucha con el niño no hubiese sido la misma. No sé de donde sacan las fuerzas, pero las sacan. Pero yo creo que casi todas las madres de este mundo lo harían".

"Procura ser millonaria de alegría...", le decía Miriam, conmovida por la historia de su compañera. "Millonaria sería si se sanara mágicamente. Daría todo lo que tengo. Lo que quiero es un milagro, al final. Rendirse no sirve de nada. Pero si tienes salud, lo tienes todo en la vida. Todo está en ti y en tu cabeza, y no puedes dejar que nadie te diga que no puedes". ¡Menuda lección de vida para sus compañeros!