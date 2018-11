Mónica Hoyos le ha cogido el gusto a esto de ir hablando sola por la casa de ‘GH VIP 6’ cual si estuviera perturbada. Cogiendo el testigo de su ex Carlos Lozano, quien a su paso por el reality también se marcaba unos soliloquios de aquí te espero, la peruana ha hecho un extenso alegato a solas en la habitación y mirando directamente a cámara. Una reflexión en la que como podéis imaginar, ha tenido tiempo para arremeter contra su enemiga pública número uno, Miriam Saavedra. Después de hablar rollo demente con su espejito, recordó a la audiencia la solución a no tener que aguantarla fuera del programa: dejarla dentro.

“Aquí ya están acostumbrados a aguantarme, así que, si no queréis aguantarme fuera, pues dejadme aquí. ¿Cómo lo veis chicos?”, preguntó a la audiencia. Acto seguido, comenzó a enumerar sus logros dentro del concurso: “Me he dejado la piel en todas las pruebas. He dormido en el suelo, me habéis elegido para estar de criada durante una semana… La telenovela a lo mejor no os gustó, pero le puse unas ganas que no son ni medio normal”.

Pese a ello, es consciente que a lo mejor no es muy querida por el público. “Todo lo malo es para mí. Ya me he acostumbrado”, indicó antes de recordar que cuando le tocó trabajar codo con codo con Miriam, esta aprovechó la oportunidad para insultarla: “Es algo que se lo permitís vosotros. No es lo mismo verlo desde fuera a ratos que estar 24 horas aquí. Te apetece muy poco que intenten menospreciarte. ¡A ninguno de lo que estáis viendo esto os gustaría!”.

“Os han intentado hacer ver a vosotros que los demás habitantes de la casa excluían a Miriam, y eso no es verdad. Nunca ha pasado eso”, siguió diciendo. Pero no todas las pullas fueron dirigidas a su enemiga, también tenía algo que opinar sobre El Koala: “Como es gracioso y tiene esa cara se le permiten cosas que a los demás no”.



Mónica también cree que el resto de los habitantes de la casa cada vez le tienen más miedo a plantarle cara a los que parecen ser los favoritos de la audiencia. “Prácticamente, ahora la casa se ha dado la vuelta y tiene hasta miedo de decirles algo por todas las cosas que han percibido que pensáis desde fuera”. Como era de esperar, Carlos Lozano también hizo acto de presencia en su monólogo, recordando que su discusión con él ha acabado pasándole factura. “Hay que tener en cuenta que en su edición yo me dejé la piel. Lo hice por el bien de mi hija, pero no todos somos iguales. Ninguno de los que están aquí tienen un conflicto con alguien tan importante como lo tengo yo”.

Sobre la posibilidad de pasar página y olvidarse de sus rencillas con Miriam, Hoyos recuerda que su disputa va mucho más allá de que le haya quitado un vestido o roto una chaqueta (¡pura poesía su comparativa!). “Esto que estoy diciendo no quita para que haya otros compañeros en la casa que también tengan defectos, yo la primera”, continuó diciendo. “Ella los tiene, y muy marcados. En la casa nos preguntamos cómo vosotros no los veis…”. Todo ello para acabar rematando con una clara advertencia a la audiencia: “En mi caso, ya os digo que este va a ser el único reality donde me vais a ver”.