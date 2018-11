Pese a su ajustadísimo duelo con El Koala, Makoke acabó siendo la última expulsada de ‘GH VIP 6’ con el 55% de los votos. Nada más llegar a plató se rompió a llorar al ver las caras conocidas de familiares y amigos, entre ellas, la de su hijo Javier Tudela. “Estoy muy nerviosa. Me da rabia porque lo he dado todo”, le confesaba a Jorge Javier. Eso sí, reconoció que siempre pensó que saldría mucho antes de la casa, ya que es consciente que no suele tener muy buena prensa entre el público. “Siempre he pensado que iba a salir antes nominada y que nada más salir iba a salir expulsada”.

Antes de salir del reality, la ex de Kiko Matamoros pudo ver una serie de vídeos en los que El Koala arremetía duramente contra ella y la ponía verde por la espalda. “El Koala tiene como gatitos en el estómago. Él navega felizmente en hacerse el distinto”, señaló la expulsada, quien no parecía dispuesta a arremeter contra sus enemigos dentro de la casa.

Aunque el programa anunció que Makoke podría hablar vía telefónica con Kiko Matamoros, el presentador anunció que el equipo del programa no lograba localizador. Pese a ello, Makoke pudo ver los vídeos en los que hablaba dentro de la casa de la ruptura y la poca amistosa reacción de su ex hacia sus palabras, llegando a decir que ambas partes han tragado mucho y no solo ella. “Tampoco he contado tantas intimidades. Todas esas cosas ya se han hablado fuera de la casa”, se justificó. “No entiendo el enfado de Kiko. Yo hablaba por mí, no por él. Lo veo injusto, pero la guerra con él no quiero que siga”.

Además, pese a que Laura Matamoros haya asegurado que es Makoke la que llama a la prensa para contar las andanzas de su padre, Makoke lo negó e invitó a los periodistas con los que supuestamente habla a dar la cara. En ese momento, Jorge Javier quiso saber por qué había aguantado tanto en su relación con el colaborador de ‘Sálvame’: “Yo he aguantado porque le amaba, a mí me compensaba”.

Aunque entendía que su ex no hubiera ido a recibirla, ya que se encontraba inaugurando una discoteca, Makoke reconoció que no le haría mucha gracia que ya hubiera encontrado el amor, aunque es consciente que son cosas que pueden pasar. Por su parte, ella reconoce que está dispuesta a volver a enamorarse. “Necesito mucho cariño. Soy una persona de tener pareja”. ¿Le gustaría que fuera Tony Spina, su gran apoyo dentro de la casa? “Tony es increíble, pero no creo que hubiera podido tener algo con él”.

Antes de despedirse, emitieron un vídeo en el que se mostraban todas las veces que Makoke había acabado saltando por culpa de Miriam. “¿Cómo se puede aplaudir a una chica que dice que a una mujer se le puede levantar la falda porque haya hecho un ‘Interviú?”, se preguntó la exmodelo, quien no entendía el amor de la audiencia por la peruana. “Esos valores no se pueden consentir… Ella no ha parado de agredirme”.