La confesión de Miriam Saavedra sigue trayendo cola. La peruana, después de asegurar que Makoke le había sido infiel a Kiko Matamoros con Carlos Lozano mientras el presentador mantenía una relación con Mónica Hoyos, el pasado martes, señaló directamente a Lozano como la persona que le habló en su día del affaire. Nada más comenzar la última gala de ‘VIP’, Jorge Javier comentó que el presentador está dispuesto a demandar a Miriam por hacer semejante acusación. “Ella también tendría motivos para demandarlo”, señaló, Kathy, la defensora en plató de la peruana. Por su parte, el hijo de Makoke, Javier Tudela, quien mantiene una relación de amistad con Carlos, indicó que tanto Kiko como Carlos están tranquilos por este tema.

Sin embargo, la revelación de Miriam ha supuesto para Makoke y Mónica un golpe bajo que les está costando asimilar. “Yo no me creo que Carlos haya dicho eso. Es de una maldad y mezquindad increíble. Miriam solo recurre al insulto, no razona. Es imposible”, reflexionaba Makoke en el ‘confe’. “Yo tan solo espero que Carlos diga algo… Estaba como una energúmena. Se ha retratado. Yo no sé el concurso que se está viendo fuera”.

La ex de Matamoros reconoce que es amiga de Carlos y que no tendría problemas, de ser cierto, en reconocer que haya tenido algo con él: “Hemos salido juntos y nos hemos encontrado. En Pacha nos hemos visto mil veces”. En una conversación a solas en el baño, Makoke y Mónica se preguntaban abiertamente si creían que Carlos pudiera haber dicho algo así. Al ver que ninguna de los dos lo pensaba, acabaron dándose un abrazo.

“Alucino con que no tenga escrúpulos. No me lo puedo creer. De ser cierto, Carlos me lo hubiera contado”, explicó Mónica en el confesionario. “Esto es mucho más que una falta de respeto. Ese grado de maldad me duele. Tengo que hacer un esfuerzo para convivir con alguien que me ha hecho daño… Con mi manera de ser, me muerdo siempre la lengua”.

Durante estos días, Miriam ha dado nuevos datos sobre el supuesto escarceo entre Makoke y Carlos. Según ella, todo ocurrió en un coche, aunque no deja de decirle a su rival que jamás ha sido amiga de su ex. “Pero no éramos amantes, entonces, ¿en qué quedamos?”, se preguntaba una Makoke aturdida.

Cuando Jorge Javier conectó con la casa, Miriam afirmó que apechugaría con las consecuencias de lo que dijo. “Es mi verdad y tendré que asumirla. No puedo mentir. Si tú me haces una pregunta, yo te contesto”, explicó antes de ponerse del lado de Carlos con respecto a cuál de los dos decía la verdad. Por su parte, Makoke, señaló que como Miriam no se pone de acuerdo con las fechas, le es incapaz de saber si en aquel tiempo del que ella habla estaba con Kiko o no. “Me da mucha vergüenza hablar de este tema”, afirmó. “Yo en su día estuve tonteando con un amigo de Carlos que era modelo. Pero no hace 20 años, hace más. No estaba ni con el padre de Javier”.

“No creo que Carlos haya avalado esto. ¡Esto es de locos!”, apuntó Mónica. Miriam, que seguía manteniendo su discurso, se reiteró en que el escarceo se produjo en un coche: “Fue una vez de ‘bugui despedida’”. Cuando Mónica puso el grito en el cielo, la artífice de ‘maldito muñeco’ le recordó que ella había contado muchas veces en televisión que Carlos le había puesto los cuernos en reiteradas ocasiones. Antes de cambiar de tema, Jorge Javier le preguntó abiertamente si le gustaría volver atrás y mantener la boca callada con respecto a este asunto: “No lo diría, no fue el momento ni venía a cuento. Te lo juro por Dios”.