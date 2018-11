Aurah se enfrenta, estos días, a una de sus semanas más duras dentro de 'Gran Hermano VIP 6', y es que ha salido nominada junto a dos de los personajes más fuertes de la edición; Koala y Miriam. Hasta ahora, ambos han expulsado a todo el que se ha sentado en la palestra junto a ellos, así que es normal que la ex 'viceversa' tenga miedo a que llegue el próximo jueves, cuando podría decir 'adiós' al concurso que tanto ansía ganar, y todo por su hijo. El pequeño está enfermo y ella vive 24 horas volcada en él y lo tiene que llevar fuera de España para el tratamiento, algo muy costoso, por lo que el maletín no es un capricho para ella. Todo esto ha provocado que la canaria esté de lo más nerviosa, y no solo eso, ahora, tras la nominación, desconfía de casi todos sus compañeros. Ve a todos sus compañeros como enemigos... No dudó en calificar a Mónica Hoyos como "arpía" y desconfía continuamente de Asraf; "A él le gustaría ser yo con Suso. Yo camino con él desde el principio del programa. Yo le estorbo. Suso y yo discutimos y él venga a meter mierda", afirma, aunque él asegura que todo es culpa suya, porque "transmite negatividad" y "está todo el día discutiendo".

Ahora Aurah está más susceptible de lo normal, incluso algunos de sus compañeros, como Asraf o Koala, creen que ha cambiado por completo su comportamiento... ¡Estalla a la mínima! Hasta con Suso... Y es que si su chico le dice "no me gustaría pasar mal esta última semana", ella le contesta, apenada, con un "me das ya por muerta". Ni siquiera parece servir que Suso le muestre todo su cariño y la abrace continuamente.

Aurah ya se ve fuera del concurso y asegura que si sale el jueves y Koala vuelve a estar nominado, se va a gastar 5.000 euros en echarle, palabras textuales. Un comentario que muchos están criticando, opinando que ese dinero debería invertirlo en su hijo, su verdadera necesidad. Algo que Belén no tardaba en defender anoche en 'Sábado Deluxe'; "eso era una broma".

Para el único que parece tener buenas palabras y del que guardará un buen recuerdo, será Suso, pese a sus 'tiras y aflojas', asegura que él ha sido "su concurso"; "Mi reality ha sido contigo". "Nunca te voy a olvidar", le ha dicho mientras se daban arrumacos y el joven se deshacía en cariños hacia su chica.

Lo que está claro es que Aurah tiene mucho apoyo fuera, y que sus seguidores están completamente volcados en ella, así que quizá no debería dar tan por sentado que será la expulsada de la próxima semana. Aunque en estas últimas horas se ha ganado algún que otro detractor después de una bronca tremenda con Miriam Saavedra, con la que se ha deshecho en insultos: "No voy de aquí sin decirle cuatro cosas a esta pendeja".