¿Han cortado Isa Pantoja y Omar Montes? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace… Bueno, no seamos alarmistas, después de tantas idas y venidas, la verdad es que el punto en el que se encuentre la relación es lo de menos, porque lo que hoy sea, mañana no será. Aunque en la pasada gala de ‘GH VIP 6’ se mostraron de lo más acaramelados, confesando la hija de Isabel Pantoja (a su manera) que habían vuelto, la cosa ha vuelto a truncarse después de que Omar pusiera el grito en el cielo porque su chica le había mentido.



El pasado sábado, a eso de las 4 de la madrugada, Chabelita le envió un mensaje al cantante para decirle que abandonaba la discoteca en la que estaba y se marchaba ya a casa… ¡pero era todo mentira! Gracias a los Stories de una amiga de Isa, el joven pudo comprobar que la fiesta se alargó hasta las 7 de la mañana, motivo más que suficiente para que Omar decidiera cortar con ella.

En el debate del ‘VIP’, los jóvenes se mostraron muy distantes, una situación que acabó estallando por los aires cuando Miguel Frigenti aseguró que, mientras cenaban en el comedor, Omar le había dicho que Chabelita ya podía buscarse a otro. “Ella puede irse a donde quiera, pero yo tengo mi opinión y a mí me ha parecido mal”, señalaba el cantante antes de negar las palabras de Frigenti: “¡Yo no te he visto a ti en todo el día! ¡Embustero!”.

A su vez, Belén Esteban le pedía que apechugara con lo que había dicho: “A mí lo que tengan ellos dos me da absolutamente igual, porque desde que ha empezado ‘Gran Hermano’ han cortado y han vuelto más de veinte veces, pero es verdad lo que acaba de decir Miguel”.

Viendo la que se estaba liando, Chabelita intervino y puso los puntos sobre las íes. “Si él tiene un problema conmigo, no está bien que lo vaya poniendo luego en las redes sociales. Eso no me ha pasado con ningún novio”, se lamentaba la joven. “Yo puedo asumir mi parte de culpa. Él puede tener razón, pero las formas no me parecen correctas. ¡Eso me parece muy feo!”.

Por su parte, Omar aseguraba que a él no le importara que Isa saliera de fiesta, lo que le molestaba es que le mintiera en su cara. “Esto es de ‘Cuarto milenio’. ¿Cómo podía ser que estuvieras en tu casa y al mismo tiempo en la discoteca? ¡Te vas a quedar sola!”, se preguntó el cantante. Al ver la pelea de enamorados, Sandra Barneda recordó sus tiempos en ‘De buena ley’ he hizo todo lo posible por arreglarlo. “Esto no parece una relación, parece un cachondeo. Os doy por completo la razón”, se lamentaba Chabelita, que opinaba que con todo aquello el que estaba quedando mal era Omar.

Después de todo, casi al final del programa, Isa Pantoja consiguió que su chico diera su brazo a torcer. “Espero que seas un caballero y pidas perdón delante de toda España por lo que me has hecho”, le indicó. Por su parte, Omar decidió enterrar el hacha de guerra y darle un beso casto en la frente a la concursante.