Los concursantes de ‘GH VIP 6’ está sufriendo la mili en sus carnes. Como era de esperar, a lo duro de la prueba, que la audiencia eligiera a Miriam como la sargenta que tenía que poner firme a sus compañeros no ha sentado nada bien entre muchos miembros de la tropa… Las tensiones no han dejado de sucederse, protagonizando la peruana broncas con Mónica, Suso y Aurah. Miriam se ha metido mucho en el papel y no duda en ‘castigar’ a los soldados siempre que cometen un fallo (o, simplemente, ella piensa que lo han cometido…). ¡La de uso que le ha dado al silbato!

Telecinco

A Mónica ha tenido que amonestarla en más de una ocasión, llegando incluso a meterse en la manera que tiene de hacer los ejercicios. “El poder cuando llega de golpe pasa lo mismo que con los nuevos ricos…”, se lamentaba la presentadora. Y es que dice sentirse humillada por su supervisora, algo que no estaba dispuesta a tolerar la sargenta. “Aprende a escuchar a tu superior… Te estoy diciendo que cumplas tus obligaciones”, le recordaba Saavedra.

El momento de mayor tensión llegó cuando Mónica, que estaba apostada en la garita, fue llamada por el Súper al confesionario para que cogiera las pilas del micro. Sin preguntarle a Miriam, se bajó de la estructura y cumplió la orden del Súper, algo que no gustó nada ni a Asraf ni a la propia sargenta. “¿Usted ha pedido permiso a alguien? La garita no se puede quedar sola”, señalaba Miriam, quien no dudó en castigar a su subordinada por ‘faltarle el respeto’. “Aquí está la sargenta Saavedra observando todos tus fallos”, advirtió. La discusión salpicó a toda la casa, poniéndose Tony de parte de Miriam, una postura que no gustó nada a Mónica. Tanto es así, que la presentadora acabó discutiendo con Asraf por afearle que abandonara la garita.

Telecinco

Suso tampoco ha llevado nada bien recibir órdenes, sobre todo, cuando venían de alguien como Miriam. Cuando la sargenta le recriminó haber llegado tarde, Suso le pidió que no le tocara más “los cojones”. “¡A mí no me faltas el respeto!”, contestó Miriam haciendo uso de su posición superior. “Aquí hay malcriados que se lo toman todo a mal”, le espetó antes de tildarlo de malcriado, vago y haragán. Suso decidió abandonar la prueba y cuando volvió, Miriam le pidió que hiciera diez flexiones por faltarle el respeto, una orden que se negó a cumplir.

Telecinco

Para cerrar el ciclo, Aurah, que había protagonizado un acercamiento con Miriam, acabó enzarzándose con esta por culpa de la prueba. Por un lado, discutieron porque Aurah llegó tarde a formar y acabó siendo sancionada. Sin embargo, la canaria no estuvo de acuerdo y estuvieron repasando las normas para ver quién tenía razón… En este caso, Miriam.

Por otro lado, también se enzarzaron en una agria discusión cuando Miriam llamó a su compañera ‘engreída’. “Yo digo engreído tantas veces como me dé la gana. Es lo que eres, engreída y malcriada”, le espetaba Miriam a Aurah. “Relájate y disfruta que eres muy pesada. ¡Quítate el cascarón del culo! ¡Te lo tienes muy subidito, guapa!”, contestó Aurah. ¡Menos mal que ya ha terminado la prueba y no tienen por qué seguir discutiendo por las órdenes de Miriam!

Telecinco

En el debate dominical, los concursantes se enfrentaron de nuevo a la ‘pista americana’, teniendo 7:31 minutos para superar entre todos los obstáculos propuestos… ¡y eso que estaba cayendo un buen chaparrón! Parece que el entrenamiento no les ha venido mal, ya que les sobró más de un minuto y medio.