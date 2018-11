Los fans de Verdeliss (que no son pocos) estuvieron de enhorabuena durante la emisión del último Debate de GH VIP 6, porque su adorada bloguera ¡volvió a subir a Guadalix! La casa más famosa de la tele recibió, durante unos minutos, la visita de la ex concursante -tras someterse a una votación-, que perdió la batalla frente a su gran amiga Miriam Saavedra. Precisamente a ella es a quien dedicó su abrazo más sincero cuando entró por la puerta, pero para la peruana no fue nada fácil: el Súper les dijo que la única norma que debían cumplir era quedarse congelados al ver a la persona que estaba a punto de entrar, así que lo único que pudo hacer la ex de Carlos Lozano fue llorar como una Magdalena...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

La madre de 6 hijos (pronto 7) acudió a la Casa con dos misiones muy claras: la primera, darles unos consejitos a sus ex compañeros de convivencia, a los que dejó claro que no podían dar nada por hecho y que se tenían que comportar de manera natural: "Vengo aquí con mucho cariño. Voy a procurar daros dos consejos: por un lado, la gente que os ve son todos humanos y aceptan también vuestros errores, pero es muy importante que contemos hasta 10 antes de decir las cosas. Y por otro lado, la autenticidad: no decir las cosas a las espaldas. Al final, ganará quien demuestre que no ha tenido una careta en la Casa", señaló Estefanía, que ese es su verdadero nombre. En ese momento, sus compañeros no podían hacer ni una mueca, y mientras a unos no les costó nada, para algunos fue de lo más complicado...

Mediaset

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Acto seguido, Verdeliss besó a Miriam Saavedra y a El Koala, que no pudieron evitar las lágrimas ante la visita, pero también ante la impotencia de no poder devolverle el abrazo y el beso... ¡Pobre!

Mediaset

La otra misión de la blogger era esconder la ya famosa pelota roja que permitía, a quien la encontrara, hacerle una pregunta en la sala del 'Más Allá'. Ella, tras mucho dar vueltas por las estancias (con la excusa de la bolita pudo volver a revivir su convivencia y ver cómo estaba todo), decidió esconderla bajo una olla apoyada en el escurreplatos, un sitio bastante evidente y en el que Asraf no tardó ni 10 segundos en dar con ella.

Mediaset

Fue él, por tanto, el que tuvo la oportunidad de reunirse con Verdeliss, preguntarle brevemente qué tal estaba... y hacerle la famosa pregunta. Él quiso saber si el público le ve "como finalista en GH VIP"... y, tras pensárselo, Verdeliss contestó rotunda: "No". Una contestación que a Asraf pareció no molestarle, sino todo lo contrario: agradeció su sinceridad con una sonrisa, le preguntó por el bebé que espera y volvió a la Casa. ¿habrá sorpresas...?