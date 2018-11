¡El misterio por la extraña desaparición de Miriam Saavedra trajo de cabeza a sus compañeros de ‘GH VIP 6’! Todo comenzó cuando la peruana entró en el confesionario, y pasado un tiempo, el resto de los concursantes se dieron cuenta de su ausencia. Pese a que lo lógico hubiera sido que montaran una fiesta por haberse librado del azote del reality, decidieron organizar una batida, con Mónica Hoyos a la cabeza, para descubrir cuál era su paradero. Miraron en todos los lugares posibles de la casa: los armarios, el aseo, el jardín… Y nada, Miriam no estaba por ningún lado. ¿Dónde podría haberse escondido la ex de Carlos Lozano?

Tras realizar una infructuosa búsqueda y viendo que llevaban tres horas sin saber de ella, los ‘vips’ acudieron al confesionario para preguntar por su compañera. Y es que en un principio pensaba que estaba de ‘charleta’ con el Súper, pero a no ser que le estuviera contando su vida en verso, no tenía mucho sentido que estuviera tanto tiempo allí metida…

Al entrar, se encontraron el confesionario vacío, y el Súper no daba señales de vida, lo que no hacía más que acrecentar el misterio. ¿Se habría volatilizado la peruana? ¿Habría sido absorbida por una fuerza maligna cual Caroline en ‘Poltergeist’ y habitaría ahora en uno de los monitores de la casa? Pues va a ser que no, el Súper acabó pronunciándose ¡y les explicó que Miriam había tenido que ir al dentista! "Aquí me nominan pero luego enseguida me echan de menos", comentó la modelo al volver a la casa. "Fue bonito mientras duró", señaló Tony Spina.

Por si alguien no lo recuerda, en la gala especial por el día de Halloween, Miriam Saavedra se vio obligada a explicar a la audiencia por qué ahora se reía de una forma tan extraña. Jorge Javier, inquieto al ver que la peruana llevaba días riéndose sin mover el labio superior, le preguntó abiertamente si le pasaba algo: "¿Puedes explicar por qué te ríes como 'El Cuñao’?".

Miriam, muerta de la risa (eso sí, a su manera), explicó que se le había "caído una carilla" y que ahora su diente era "mucho más pequeño" que los demás. De hecho, sin cortarse un pelo, la concursante acabó mostrando su desgracia a toda la audiencia.

Visto lo visto, desde aquí hacemos un llamamiento para que los concursantes de realities no puedan llevar carillas. Cabe recordar que en la última edición de ‘Supervivientes’ Sergio Carvajal tuvo el mismo problema que la ex de Carlos Lozano, convirtiéndose este tratamiento estético en la principal causa de ‘desgracias’ en los programas de telerrealidad. Más vale prevenir que curar…