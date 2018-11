¡Mónica Hoyos no se esperaba para nada la visita de su madre a la casa de ‘GH VIP 6’! En el último debate del reality, mientras todos estaban reunidos en el sofá, apareció en una de las pantallas la progenitora de la presentadora. Sorprendida, Hoyos se pensaba que aquello era tan solo un mensaje de Mónica, que así se llama también su madre. A partir de ahí, decidieron jugar un poquito con ella, asegurándole que su madre estaba en el cuarto de baño. Cuando llegó allí, vio otro mensaje en el que la citaba en la cocina y así hasta que la redirigieron a la sala ‘del más allá’ para que su madre pudiera ‘apachurrarla’…

Telecinco

“Mi niña, como te digo, tú eres real, verdadera, única. Sigue adelante porque eres una guerrera. Quítate esa coraza ya, que vean todos la niña linda, bella e inteligente que eres. Tú eres alegre y estás siempre bailando y cantando. Sigue por ese camino”, le recomendó Mónica a su hija. Nada más verse, se fundieron en un emotivo abrazo mientras la concursante del ‘vip’ le decía entre lágrimas que no puede más. “¡Ya me cansé!”, se lamentaba.

La inesperada sorpresa no se vino abajo y optó por darle ánimos a “su bebé lindo”. Confesó a la concursante que todos sus allegados están bien y muy orgullosos del concurso que está haciendo. “¡Todos te quieren y te aman! ¡Te he venido a ver en nombre de todos ellos, aunque mañana me quede sin trabajo, me da igual!”, aseguraba. Por su parte, Hoyos destacó que su progenitora estaba un poquito más gordita.

Telecinco

En ese momento, la visitante aprovechó para darle una serie de consejos. “Vive tu concurso. ¡Tú puedes hacer mucho más! Demuéstrale a toda la audiencia como eres”, indicó antes de que la presentadora volviera a romperse al ver que se le está haciendo muy duro su paso por el reality. “Olvídate de los abucheos, quítate esa coraza. Sé tu misma. Estamos todos orgullosos de ti. Tú entraste sola y vas a salir sola. Entraste aquí para que la gente te conociera, así que aprovéchalo”.

Después de destacar que su hija Luna está bien y sigue de cerca su concurso, Mónica siguió aconsejando a la presentadora cómo debe de afrontar su paso por la casa: “Sé una persona como debe de ser. No te pongas así ni te hundas… No hagas caso a nadie, no pelees. Dos personas no pelean si una no quiere. ¡Evádete! ¡Olvídate de todo! Esto es un concurso y cada uno es como es, respeta. Haz tu vida y la de todos tus compañeros mucho más alegre”. ¿Seguirá Mónica los consejos de su madre?