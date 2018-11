Asraf Beno no deja de darse baños de realidad. El pasado domingo Verdeliss subió a la casa con el objetivo de esconder la ya famosa bolita roja que permite hacer una pregunta a la persona que la encuentre primero. El modelo tuvo la ‘suerte’ de dar con su paradero, pero en esta ocasión, en vez de ser la audiencia la que contestó a la pregunta con un ‘sí’ o con un ‘no’, fue la invitada la encargada de hacer los honores y aclarar la duda del concursante. Asraf preguntó abiertamente si la audiencia lo ve como finalista y ella, en un alarde de sinceridad, le contestó que no. ¡Primer revés a la cara!

Sin embargo, no ha sido tan solo Verdeliss la única en confirmar sus sospechas… El pasado martes, durante el ‘Última hora’ presentado por Lara Álvarez, el Míster Universo recibió la visita en la casa de su hermano Anuar. Antes de que se produjera el encuentro, los concursantes se quedaron descolocados al ver un objeto perteneciente a la persona que llegaba de visita: un anillo con forma de ojo. Claro, los ‘vips’ se quedaron algo alucinados, barajando incluso la posibilidad de que fuera una alhaja de Aramís, pero Asraf reconoció que era de su hermano. ¡Menudas ‘joyitas’ se gasta!

Al llegar a la sala ‘del más allá’, pasó lo de siempre. Tras fundirse en un emotivo abrazo y mostrarse entusiasmados por el reencuentro, se dispusieron a hablar de sus cosas. Sin andarse por las ramas, Anuar le confesó que su concurso no estaba siendo como se esperaba… “Medianamente bien, pero tampoco eres el favorito”, le espetó, lo que dejó a Anuar con cara de gato de escayola. Enseguida, Anuar decidió cambiar de tema y hablar de lo típico, que sus padres están bien, que su madre está enganchada al ’24 horas’…

“En plató me están tratando bien. Estoy defendiéndome, dando guerra. Ya he dejado de doblar camisetas… Estoy atacando a todos. ¡El que se mete contigo le mato!”, bromeó el joven. Por su parte, Asraf reconocía que su paso por el reality estaba siendo más duro de lo que esperaba. “Oye, esta chaqueta me suena. ¿Ya me estás robando ropa del armario?”, se preguntó Asraf, quien confesó que tenía el presentimiento que ese día iba a ir su hermano y por eso se había puesto la camisa que él le regaló. ¿Otro que hace amago de quitarle el puesto de vidente a Aramís?

“Ya esto se está acabando. Tienes que mirar por tu culo. Sálvate tú y al resto ni fu ni fa. No vayas de guay ni quieras tener amistad, porque todos quieren el maletín. Tú a lo tuyo, en plan tú, no más gente. Tú mira por ti, el de al lado nada, y no te fíes de nadie, ni de tus amigos ni de los del otro lado, aquí no tienes amigos”, le indicó Anuar a su hermano antes de tener que despedirse. ¿Por qué todos los visitantes están tan obsesionados con hacer desconfiar a sus familiares del resto de habitantes de la casa?