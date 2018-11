La casa de ‘GH VIP 6’ está más que calentita. Cuando pensábamos que Aurah Ruiz había acercado posturas con Miriam Saavedra, la relación entre las dos concursantes no ha hecho más que saltar por los aires en los últimos días. A costa de la prueba semanal, ‘La mili ha vuelto’, en la que Miriam ejercía un puesto de poder en calidad de sargenta, la canaria y la peruana han protagonizado más de un enfrentamiento subidito de tono. Tanto es así, que en el último tuvo que interceder Suso para aplacar los humos de su chica y recordarle que lo peor que puede hacer es insultar a su rival.

La discusión entre las dos afectó de lleno a toda la casa, metiéndose Mónica para hacer entrever que Miriam no es nada trabajadora. Mientras Hoyos proclamaba su discurso, Saavedra no dejaba de llamarla vaga. Al griterío general se sumó también Aurah para cantar un rap. “¿Qué yo he empezado a hablar de ti? Aterriza, muchacha”, le decía la ex de Jesé Rodríguez a la ex de Carlos Lozano. “Yo digo lo que quiero y punto. Ya está bien de estar callada todo el santo día”, replicaba Hoyos. “¡Esto parece una dictadura! ¡Tú quién crees que eres!”.

La ‘conversación’ se fue acalorando, arremetiendo Aurah contra Miriam: “Eres un invento mal hecho, señora”. A su vez, Miriam, que estaba lavando los platos, pidió a la canaria que se centrara en comerse los espaguetis. “Aprende a no comer con la boca llena”, dijo a voz en grito.

Tras la movida, Suso no pudo más que comentar con Asraf la actitud de su chica, lamentándose de que no haga caso a sus recomendaciones: “He intentado pararla por todos los medios, antes de hablar contigo ya he hablado con ella… Me da pena que caiga en estas cosas porque llevo todo el concurso a su lado, me entran ganas hasta de llorar. Se está hundiendo ella sola”.

En ese momento, Asraf aprovechó para recordar que Aurah ese mismo día le había llamado ‘carapene’. “Por mi parte, te pido disculpas, pero no me voy a meter en eso. Yo esto ya lo he vivido. Hay gente a la que la afectan las nominaciones. A mí, personalmente, me dejan igual, pero hay gente que cambia. Aurah es una chica muy sensible…”, reflexionó Suso para justificar a su novia.

Acto seguido, se fue a hablar con Aurah y Mónica para darles un toque de atención: “Para mi gusto, Aurah se ha pasado mucho. ¿No podéis a veces cuestionaros un poquito? Os lo digo por vuestro bien”. Aurah, haciendo examen de conciencia, aseguraba que había vuelto a entrar en el juego de su rival. “Me parece una actitud tan frívola la de El Koala que en plena discusión se ponga a hacer juegos… Cuando hay dos personas sufriendo y una es tu amiga”, comentó Suso.

Esta conversación se produce después de que Aurah y Miriam discutieran durante el transcurso de la prueba. "Amargada. Estás mal tirada, Miriam. Me has dicho malcriada y estás acusando a mi familia de malcriarme. A mí familia no le faltas el respeto. Machanga, que eres una machanga. Poca cosa. Mierda. No me voy de esta casa sin decirte lo que pienso de ti. Mierda, que eres una mierda", son algunas de las lindezas que le soltó la novia de Suso a Saavedra. Una discusión que, tras la audiencia denunciar que había sido censurada, se acabó emitiendo el pasado martes en ‘GH VIP: Última hora’.