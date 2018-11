La nueva prueba semanal promete dar mucho de qué hablar. ‘GH VIP 6’ somete a sus concursantes a la mítica prueba de ‘La cabina’, en la que los habitantes de la casa tienen que llamar al extranjero para conseguir que una persona al otro lado del ‘aparato’ repita con ellos una frase ‘en español’ que los caracterice. Nada más comenzar la última gala de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Jorge Javier explicó que iban a hacer una pequeña prueba para testar la destreza al teléfono de los concursantes. ¿Cómo se desenvuelven los ‘vips’ con el inglés? ¿Consiguió alguno la suculenta recompensa prometida?

El presentador explicó que los concursantes tenían que coger de una bolsa una bola al azar que les indicaría a qué país tenían que llamar. Una vez hecho esto, contaban con dos minutos para situar el país en un mapa, marcar el número pertinente y conseguir que la persona que contestara dijera la frase escogida. Todos aquellos que lo consiguieran contarían con un punto extra en las nominaciones del próximo jueves. “Necesito cuatro o cinco puntos para las próximas nominaciones”, bromeó Miriam al enterarse del privilegio que estaba en juego.

El primero en pasar por el mal trago de llamar al extranjero fue El Koala. El cantante decidió que su frase fuera: “Soy El Koala, cantautor”. El azar dispuso que tenía que llamar a Polonia, aunque tuvo serias dificultades para situarlo en el mapa (de hecho, primero señaló Groenlandia…). Con la ayuda de Jorge Javier, logró descubrir dónde está el país europeo y se lanzó a efectuar su llamada. La señora al otro lado de la línea parecía muy dispuesta a ayudarle (tanto que no le colgaba el teléfono), pero no entendía ni papa de lo que le decía. El Koala hizo lo que pudo, alternando español con un inglés macarrónico y ‘teledirigido’ por el presentador. “La pobre señora va a tener pesadillas esta noche”, bromeó Jorge.

“Suso, ganador de ‘Gran Hermano’”, fue la frase escogida por el ‘viceverso’. El problema vino al situar Australia, aunque él se mostró muy orgulloso de haber acertado a la segunda intentona cuando primero había puesto su manopla por encima de Sudamérica. Su llamada fue en balde, ya que la persona le colgó a la primera de cambio cuando escuchó a un señor decir “I am player of Spain”.

Mónica demostró que se desenvuelve bien con el inglés y que no tiene problemas geográficos (al menos, para situar en un mapa a la ‘minúscula’ China). “Soy muy top y el mundo lo sabe”, es su frase escogida, pero la persona al otro lado del teléfono no tenía muchas ganas de darle coba. “Te has buscado una frase demasiado difícil y tienes que usarla durante toda la semana”, le recordó Jorge.

Nada más entrar en la sala del ‘más allá’, Miriam dejó bien claro que su nivel de inglés es prácticamente inexistente. De hecho, algo así como “gusaneis matei” sería su traducción a la lengua de Shakespeare de su éxito ‘Cómo se mata el gusano’. La peruana dijo que frase sería “Princess Inca” y le tocó llamar a Turquía. Con dificultades, logró situar el país en el mapa, pero al llamar por teléfono fue la más lista de todos. Nada más descolgar, se puso a decirle al turco cual papagayo: “Repeat please, princess Inca”. Y claro, aquel le siguió el rollo. Eufórica por haber logrado que le dijeran la frase, Jorge Javier le indicó que estaba en sus manos contarles a sus compañeros acerca de su victoria. Miriam corrió al salón y les desveló la verdad, aunque se tiró el pisto al decir que más o menos sabía dónde está Turquía…

Precisamente, la jugada de Miriam provocó las quejas de la defensora de Mónica en plató. La amiga de la presentadora se mostró muy disgustada al haber permitido que Miriam utilizara una frase tan sencilla y en inglés, cuando Jorge Javier había especificado claramente que la frase tenía que estar en español. “En el autocue lo ponía”, denunció. “Voy a intentar defender todo lo que es justo”.

“Amor de madre” fue la frase escogida por Aurah, a quien le tocó llamar a Filipinas. Para encontrar el país fue dando tumbos por el mapa y lo consiguió gracias a la inestimable ayuda de Jorge Javier. Sin embargo, al llamar no tuvo mucha suerte y enseguida le colgaron el teléfono. Por su parte, Tony Spina, que llevaba ya la lección aprendida, optó por una farse corta y concisa: “Tony Spina guay”. Al igual que Mónica, situó su país, Suecia, a la primera intentona, pero su cultura ‘geográfica’ no le ayudó de nada a la hora de que le dijeran la dichosa frase. Con el tiempo que tenía, pudo hacer tres llamadas. En las dos primeras le colgaron y en la última… ¡una recepcionista de hotel se obcecó con hacerle una reserva!

Para terminar, el última en hacer la prueba fue Asraf. “Soy Míster Universo y me gusta el kebab”, fue su primera elección como frase, pero aconsejado por Jorge Javier, se quedó tan solo con la parte del kebab. Raudo y veloz, situó Grecia en el mapa, pero parece que los helenos tenían pocas ganas de hablar con él… ¡no le cogió nadie el teléfono!