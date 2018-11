Aurah Ruiz ha sido la última concursante de ‘GH VIP 6’ en enfrentarse a la ‘curva de su vida’. Y la verdad, lejos de hacer hincapié en los aspectos positivos, hizo un repaso pormenorizado de todas sus tragedias (que son muchas y muy variadas). “La curva de mi vida es mucha curva”, avisaba la joven, visiblemente emocionada, antes de meterse en harina. Lo primero que hizo fue destacar su paso por ‘MYHYV’, aunque no quiso aclarar si la experiencia fue buena o malo. “Tuve una relación tormentosa, de llegar a las manos. Lo pasé muy mal, pensaba que me moría”, aseguró sobre la relación que mantuvo tras salir del ‘dating show’.

Con lágrimas en los ojos y apesadumbrada, confesó haber sufrido maltratos. “Tampoco quiero hablar de eso, pero es lo que he vivido en mi vida… Eso no se lo merece nadie”, apuntó. Además, asegura haberlo superado y sentirse mucho más fuerte. “Solo tienes que hablar de lo que quieras compartir con nosotros. No te veas obligada absolutamente a nada”, dijo Jorge Javier antes de invitarla a cambiar de tema.

Cabe recordar que, en su día, Aurah mantuvo una relación sentimental con Ángel Vico, al que conoció en ‘MYHYV’. Pese a que tras la ruptura ella solo habló de infidelidades, con el tiempo Ylenia Padilla, a través de las redes sociales, acusó al joven de haberle dado “palizas” a la canaria y de estar por ello denunciado en los juzgados.





Después del turbulento romance volvió a Canarias con su familia hasta que acabó instalándose en Madrid. Allí conoce a Jesé Rodríguez, futbolista del Real Madrid que pronto ficharía por el París Saint-Germain, lo que le llevó a estar viviendo a caballo entre Madrid, París y Canarias. “Desde ese momento comencé a vivir su vida. Era muy duro. Estaba sola con él. La relación parecía estable, pero muchas veces me encontraba muy sola. No tenía ni a mi familia ni a mis amigos. La relación se tambaleaba”, explicó.

Después de quedarse embarazada, la situación comenzó a empeorar. “Se metían terceras personas. La familia no apoyaba la relación. Hubo infidelidades… muchas cosas”, recordó emocionada. Al nacer su hijo Nyan, descubrieron que padecía una extraña enfermedad que le llevó a estar una larga temporada ingresado: “Estuve diez meses sin salir ni un día del hospital. Mi hijo no sabía ni lo que era la luz del sol”.

Aunque contó desde el principio con el apoyo de su familia, señaló que al poco tiempo Jesé se marchó. Cuando le dieron el alta, se marcharon a casa, pero para seguir allí el tratamiento. “El niño poco a poco ha ido mejorando. Es una enfermedad crónica, por lo que es un sinvivir”, aseveró. “Esto no se lo deseo ni a mi mayor enemigo”.

¿Y qué papel tiene Suso en la ‘curva’? “Para mí, Suso, independientemente de lo que la gente piense o opine, es lo mejor que me ha pasado en 2018 desde que mi hijo saliera del hospital”, confesó la canaria. “Mi hijo y él me han dado todo el amor que tanto he necesitado este año… Suso me ha dado la ilusión de volver a sentir cuando pensaba que nunca más iba a volver a sentir por nadie. Él es lo que hace que suba la curva. Espero que siga subiendo y que él siga ahí”.