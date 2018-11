Makoke y Laura Matamoros se han visto las caras por primera vez en el plató de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’. Pese a que protagonizaron un caluroso encuentro en la casa de Guadalix, la ex de Kiko Matamoros, tras su expulsión del reality, tuvo que hacer frente a las críticas que había vertido sobre ella la hija del colaborador de ‘Sálvame’. Durante su primera entrevista con Jorge Javier, Makoke negó, tal y como había asegurado la influencer, que se hubiera puesto en contacto con algunos periodistas para hablar sobre cómo se produjo su ruptura con Kiko y animó a los implicados a dar la cara.

Telecinco

Nada más comenzar el programa, el presentador preguntó a la última concursante expulsada del ‘vip’ y a la que fuera su hijastra en qué punto se encuentra su relación. Makoke explicó que se habían saludado y habían estado hablando brevemente sobre el viaje que Matamoros ha efectuado en los últimos días. “¿Le has llamado ya chivata?”, le preguntó abiertamente el catalán a Laura.

La joven explicó de nuevo que ella tan solo había acusado a la exmodelo de haber ventilado por las espaldas los pormenores de su ruptura. “Antes de entrar, hablaste por teléfono con ciertas personas”, señaló. Por su parte, Makoke lo negó todo y recordó que tanto su padre como la persona que dio los ‘acertadísimos’ datos, María Patiño, habían desmentido que hubiera sido ella la que filtrara información a la prensa. “No digas cosas que no son ciertas”, le reprochó.

Telecinco

“Yo no tengo necesidad ni de mentir ni de meterme en líos. No me invento las cosas, si yo digo esto es por algo. No tengo necesidad de vivir en una mentira como habéis vivido vosotros mucho tiempo”, sentenció la miembro del clan Matamoros. Ante el monumental ‘zasca’, Makoke dijo que no quería oír hablar más del tema: “Yo ya no tengo nada que recriminarle a nadie. Tú eres la hermana de mi hija, Kiko es el padre de mi hija, y adiós muy buenas, no quiero saber nada más”.

Pese al tenso cara a cara, por ambas partes confesaron que, si alguna vez se necesitaran la una a la otra, estarían ahí para apoyarse. Minutos más tarde, Jorge Javier les preguntó por el motivo de que tuvieran semejante caras de seta. Aunque Makoke no quiso entrar en detalles, Mila Ximénez intervino para explicar lo sucedido. La colaboradora recordó que María Patiño clavó todos los datos que manejaba sobre la ruptura de la expareja, por lo que o se lo había contado Makoke o una íntima amiga con el permiso de ella. “Makoke tiene muy buenas amigas. Yo tengo una sospecha de alguien, pero ya se lo diré en privado”, apuntó.

Telecinco

A su vez, Jorge Javier opinó que Makoke se podía haber desahogado con una amiga, pero no por ello haberle dado el consentimiento de que se lo contara a Patiño. Durante el transcurso de la noche, Laura Matamoros siguió lanzándole pullitas a la que fuera su madrastra, como cuando le reprochó que todo lo que no había hablado dentro del reality, lo estaba haciendo allí. Además, Mila Ximénez se mostró muy comedida en el trato con Makoke, llegando incluso a bromear con ella. ¿Querrá que le quite la demanda que le tiene interpuesta? “Yo no necesito que me quite nada”, sentenció la contertulia.