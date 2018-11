Tras ser expulsada frente a El Koala con casi el 60% de los votos, Aurah Ruiz llegaba al plató de ‘GH VIP 6’ para enfrentarse a su entrevista con Jorge Javier. Nada más entrar, sus familiares y amigos, sentados en la grada, la recibieron cantándole una canción típica canaria. Al sentarse a hablar con el presentador, lo primero que hizo fue decir que ya echaba de menos a Suso. Sobre el motivo de su expulsión, la canaria lamentaba haber tenido que batirse en duelo con El Koala, “Creo que se ha ganado sus seguidores fuera, pero pienso que lleva una estrategia”, señaló rotunda.

Unas palabras que no gustaron a Vito, la mujer del cantante, quien le recordó que “cada uno sale cuando la audiencia lo decide”. La expulsada sostuvo que lo que hace el intérprete de ‘Opá’ es lícito, pero que él ha sido el encargado de hacer circular bulos como el de la creación del sexteto. “Sabe muy bien lo que es un reality. Se lo tiene muy estudiado”. Ante esto, la mujer de El Koala le increpó que qué papel había hecho ella dentro del reality. “No puedes decir nada de mí porque no hay nada que decir” de mí… No te preocupes que su marido ya saldrá”.

Si hay una persona con la que Aurah haya mantenido una relación tensa dentro del concurso esa es Miriam. Tras hacer un repaso por sus broncas más sonadas, la ex de Jesé Rodríguez intentó defender su airado comportamiento. “Miriam es una persona a la que he intentado darle la mano, pero me cogió hasta el hombro y me pisó. Me hizo de todo… Es una persona a la que le gusta sacar de quicio a la gente, llega a rozar la maldad”, afirmó. “No tengo nada bueno que decir de ella… Llevaba dos meses aguantando humillaciones”.

La defensora de Miriam en plató intervino para recordar que Aurah le había dirigido a Miriam insultos tan graves como ‘me cago en la madre que te parió’, le había robado cremas, le había acusado de robarle unos pantalones y le había tirado un papel en la cara. “En lo último es en lo que tienes razón. Llegó a provocarme tanto que me salió hacerle eso”, replicó Aurah. Sin embargo, recordó que le pidió perdón a la peruana y esta aceptó sus disculpas.

Para terminar, Jorge Javier quiso ahondar en su relación con Suso. La canaria reconoció que al principio de la relación habían mantenido una relación tóxica, pero que el joven había cambiado con el tiempo: “Es verdad que Suso está acostumbrado a tener relaciones de ir poco a poco... Para él fue como un terremoto”. Además, entonó el mea culpa y dijo que ella también había perdido la cordura en más de una ocasión. “Espero que tengamos futuro y muy bueno… Para mí Suso es una persona muy inteligente y madura. Tiene un corazón grandísimo”.

Jorge Javier intervino para dar su opinión acerca de la actitud del concursante. “No podemos aplaudir ese tipo de comportamientos porque si no, no avanzamos”, reflexionó. “Creo que la manera de relacionaros es profundamente machista”. Cuando la madre de Suso intentó justificarlo diciendo que todo venía del encierro, el presentador fue tajante: “El machista lo es en una casa y en un campo… Creo que tiene una falta de formación brutal”.