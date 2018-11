Aramís Fuster ha vuelto a la casa de ‘GH VIP 6’ para demostrar que su poca vergüenza no tiene límites (y damos gracias por ello, todo hay que decirlo…). Después de vanagloriarse de dominar a la perfección una ristra interminable de lenguas, acuñando para la posteridad la mítica frase “Idiomas, querida”, nadie mejor que ella para dejar a todos sus excompañeros en evidencia de cómo tienen que hacer frente a la prueba semanal, ‘La cabina’. Desde hace unos días, los ‘vips’ están algo liados llamando al extranjero para conseguir que una persona al otro lado del ‘aparato’ repita con ellos una frase ‘en español’ que los caracterice. ¿Logró la máxima autoridad mundial del ocultismo emular a sus compañeros? Pues sí, la verdad es que lo hizo igual de mal que la gran mayoría…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Nada más entrar en la sala ‘del más allá’, Jorge Javier no pudo más que alabar su discreto atuendo. “Atención que llegan refuerzos. Se acerca la Navidad y estás haciendo un homenaje a Rondel Verde”, bromeó. “También hay gente por aquí que dice que te pareces al pelocho pitufo”. Emocionada por su visita y en su faceta más sensual, le hizo una complicada pregunta al presentador: “¿Has visto alguna vez la felicidad a la cara? En mí, ¿que ves?”. “Creo que te estoy viendo demasiado lejos”, replicó el presentador.

Tras este teatrillo inicial, se dispuso a llamar a Chicago, la tierra de su querido Barack Obama. Antes de descolgar el teléfono, tuvo que elegir la frase que su interlocutor debía repetir (y la verdad que Aramís tiene tantas frases inolvidables que la tarea estaba complicada…). Al final, fue Jorge Javier el que eligió por ella: “Soy Aramís y punto”. Al igual que sus compañeros tenía dos minutos para superar la prueba. “¿Estás marcando o estás marcando telepáticamente?”, le preguntó Jorge al ver que tan solo había descolgado el teléfono.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En la primera intentona, pasaron un poquito de ella y le pusieron un hilo musical. Mal comienzo… Mientras llamaba al segundo número, Jorge Javier le hizo una pregunta trascendental: “Cuando viajas en el Air Force Once, ¿qué vas delante o detrás?”. “Al lado”, contestó quedándose tan ancha. Esta vez, Aramís sí que pudo demostrar su 'dominio' de los idiomas. Tanto es así, que el tipo al otro lado de la línea se puso a hablarle en español al ver su 'destreza'. Pero oye, ella erre que erre en hablar en la lengua de Shakespeare. “Ripit plus, I’m Aramís Fuster y punto”, alcanzaba a decir. “Mi call from televisión tv”. ¿Sabéis lo que acabaron haciéndole? Efectivamente, colgarle.

Como había que amortizar la visita, que no todos los días una estrella de su calibre visita la casa, Aramís tuvo también la misión de esconder una cápsula con la capa de Superlópez en su interior. Aquel que la encontrara primero, se convertiría automáticamente en el ‘jefe de la casa’. “Lo voy a esconder en un sitio muy escatológico”, anunció. ¿Y cuál era ese sitio? El baño del jardín.