Que Miriam Saavedra ganara un punto extra de cara a las últimas nominaciones (todo sea dicho, de una forma un tanto fraudulenta), no sentó nada bien dentro de la casa de Guadalix. Pletórica por su logro, la peruana anunció que le daría sus cuatro puntos a Mónica Hoyos. “A ti te daría un millón”, le dijo a su archienemiga nada más terminar la gala del pasado martes. “Después no me pidas comida, mi amor”, replicó la presentadora, quien no dudó en tildar a su compañera de “tragona”. “Si veo que tu comida te sobra, ¿por qué voy a avergonzarme de pedírtela?”, se preguntó Saavedra, quien le había pedido a su rival unos kiwis. “Yo nunca soltaría por mi boca a nadie la palabra tragona”.





Mientras que Miriam aseguraba que Mónica estaba picada por no haber podido ganar el punto extra, la madre de Luna se desahogaba en la habitación indicando que lo de menos es que la nominaran. “¡Qué horror tener que estar escuchando esa voz insoportable!”, añadió furiosa.

De vuelta al salón, El Koala le dijo que no le iba a pedir nada nunca más porque luego en las galas se transformaba y se dedicaba a echarlo en cara. “Igual que vosotros me decís vaga con toda la cara del mundo”, replicó Mónica, asegurando que le había dado la comida a Miriam de corazón. “Lo que haces con la gente es muy feo”. Por su parte, Miriam se vanagloriaba que por algo la gente la estará salvando de ser expulsada… “Querías ser coliflor y te quedaste en ‘coli’”, espetó delante de su compañera.

“Mejor no les hablamos. Qué mal eligió Carlos. Con la de peruanas que hay…”, le dijo Mónica a Asraf antes de ponerse a hablar sola: “No todo vale. No quiero darle este ejemplo a mi hija. Esto no tiene precio”. Después de lamentarse en el confesionario de no saber qué estaba haciendo mal en el concurso, Mónica volvió a la carga contra Miriam y El Koala. “En el fondo fui yo quien llevé a una persona a Perú con toda mi buena fe… Y de repente se trajo un enemigo enorme”, reflexionó en el dormitorio en presencia del resto de la casa.

La ex de Carlos Lozano afirma que, en el fondo, le dan igual tanto su paisana como el cantante. “Son gente que no me aportan nada ni con las que yo luego me vaya a relacionar”. Además, explicó que los dos están tan crecidos después de haberse salvado de tantas expulsiones: “A Miriam le ayuda mucho sentirse tan apoyada fuera”. Sobre el intérprete de ‘Opá’, asegura haberlo calado desde el primer día: “Tiene una cosa muy buena, sabe quedar bien con el público. Igual que Miriam”.