Desde la marcha de Makoke, Tony Spina ha ido buscando su hueco en la casa. El italiano ha ido perdiendo poco a poco a sus aliadas en la casa. Primero fue la ex de Kiko Matamoros con la que había forjado una gran amistad (o algo más) y después Aurah, con quien había hecho muy buenas migas, llegando a poner incluso celoso a Suso con su amistad. Tras la marcha de la ex de Jesé Rodríguez, Tony, sin querer se ha acercado cada vez más a Miriam, con quien nunca se ha llevado mal e incluso llegó a perder la cabeza con sus besos. Y es que, a pesar de Makoke y Miriam no tienen nada que ver y nadie entiende la amistad entre el italiano y la peruana, lo cierto es que se han vuelto inseparables.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Conmigo se porta súper bien. Desde que se fue Makoke, quitando a Aurah, la mejor convivencia ha sido con ella", así de claro es Tony Spina cuando le piden explicaciones por su acercamiento a Miriam Saavedra. Y es que las amistades y los grupos que se formaron al principio no tienen nada que ver con lo que hay ahora mismo en la Casa. Y es que el acercamiento entre Miriam y Suso no sólo ha dejado sin palabras a la audiencia, también lo ha hecho con sus compañeros. La conexión entre Miriam y Tony Spina ha dejado con la boca abierto con sus compañeros.

Telecinco

"Si nos dejan"



Las fiestas en 'Gran hermano VIP' dan para mucho, las copas de más y la oscuridad se confabulan para dar pie a momentos muy románticos. La luz tenue y una canción de Luis Miguel dio lugar al momento más íntimo de Miriam y Tony. Cuando sonó 'Si nos dejan'

la peruana corrió hacia el italiano, lo agarró fuertemente y se colgó encima de él, para bailar 'pegaditos' esta canción. Entre vuelta y vuelta, la pareja acabó perdiendo el equilibrio y de cabeza al sofá.

Desde su romántico beso en la obra de teatro no habíamos vuelto a ver tan acaramelados a la peruano y al italiano. Después de miradas cómplices y muchas risas, los concursantes se quedaron solos bailando como si no hubiera nadie más en la casa.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque ese momento tan romántico entre Tony y Miriam fue rápidamente cuestionado por Suso. El concursante no entiende esta amistad y así se lo dejó a caer al italiano, que no dudó en contestarle que su amistad con Miriam es verdadera y que él, desde que se fue Aurah no lo siente tan cerca, pues era ella su punto de conexión. Además, tampoco creemos que le haga mucha gracia que Asraf le haya vuelto a poner entre los nominados.



"No la nominé por corazón. Por estrategia te habría dado a ti tres puntos y subíais Mónica y tú. Desde que se fue Makoke, quitando a Aurah, la mejor convivencia ha sido con ella (Miriam)...Ha surgido. Es la pura realidad y verdad", le confesaba Tony a Suso.