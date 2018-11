Con un 59,5% de los votos, Aurah se convertía, el pasado jueves, en la última expulsada de 'Gran Hermano VIP 6', perdiendo un intenso duelo contra el Koala. Justo antes de escuchar el nombre de Aurah, la madre de Suso, quien se ha convertido en su pareja dentro del concurso, confesaba: "Yo espero que no salga Aurah. Tiene que salvarse como sea. De lo contrario, a Suso le da algo. Se va a hundir y le va a costar mucho remontar". Unas declaraciones que muchos consideraban exageradas pero que, sin embargo, podrían estar cumpliéndose. Cuando Suso comprobó que su chica no regresaba a la casa se derrumbó y rompió a llorar. Ante su aflicción, la organización del programa le permitió ir a la sala del ‘más allá’ para despedirse nuevamente de Aurah Colmándose de besos, Aurah le pidió un favor: “No quiero que dejes de sonreír. Tienes que ganar por mí… ¿Cómo voy a vivir ahora sin ti?”. Y eso mismo se está preguntando ahora Suso: ¿Cómo vivir en esa casa sin Aurah?

"Te echamos mucho de menos, se nota mucho que no estás", confesaba Suso en un vídeo que preparó para su chica junto a Mónica Hoyos y Asraf para demostrarle cómo notan su ausencia. "Te queremos princesa", le dice mientras le lanza un besazo al aire. Y es que parece que Suso ya está notando mucho la ausencia de su chica.

Tanto que hasta se pone a cocinar para el resto de la casa para 'matar' el tiempo libre... Así lo ha confesado él mismo: "Ahora me noto vacío, no se qué hacer", y contaba: "Mira lo que llego a echar de menos a Aurah que me he puesto a cocinar para ellos, la de tiempo que me ha rellenado ella...".

"Desde que se fue Aurah me tengo que adaptar a vivir soltero", ha comentado el concursante. Unas declaraciones que algunos han malinterpretado pensando que ya se considera soltero, pero que estamos seguros se refería a hacer vida como tal, no a que lo esté.

El concursante no ha dudado en deshacerse en halagos para su chica, aunque sea hablado solo ante las cámaras: "Vaya pedazo de madre, vaya guerrera, hay que tener c** para venir a un 'reality' con un niño recién nacido y así". Pero no solo la adora por lo que es por dentro, que es mucho, también por lo preciosa que es por fuera: "Tiene suerte de ser, para mí, la más guapa del mundo". ¡Qué bonito, por favor! Nos derretimos de amor con esta pareja, aunque todavía hay muchos que aún no se creen su relación y aseguran que tiene fecha de caducidad. No cabe duda de que tendrán que luchar para mantener viva la llama, y es que tal y como confesaba Aurah, su vida no es nada fácil.