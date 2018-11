Aurah Ruiz tiene muchos frentes abiertos. Tras convertirse en la última expulsada de ‘GH VIP 6’, la ex de Jesé Rodríguez se ha visto obligada a separarse de su querido Suso. Precisamente, su relación con el ‘viceverso’ ha centrado parte del ‘tercer grado’ al que se ha sometido por parte de los colaboradores del debate del reality. Mucho más tranquila que el día de su expulsión, la canaria reconoció que la salida de la casa le ha afectado bastante, pero que sigue sintiendo lo mismo hacia él: “Los sentimientos que tengo por él son reales. Me cuesta hasta dormir. Lo echo mucho de menos”, afirmó.

A pesar de ello, reconoce que hay cosas que ha visto de su pareja que no le han gustado ni un pelo... “Me fio de los sentimientos que me demostró en la casa, aunque hay cosas que he visto que no me han gustado”, señaló. “Hay comentarios que no me gusta que me los hagan ni a mí ni a otra mujer”. En ese momento, Sandra Barneda recordó el día en el que Suso se mostró contrario a sus escotes. Sin embargo, Aurah quiso quitarle hierro al asunto y explicó que pasaba por alto este tipo de comentarios para apaciguar la situación, ya que veía a su pareja muy insegura dentro del concurso.

¿Y qué tal fue el reencuentro con su hijo Nyan? “El encuentro con mi hijo fue impactante. Tuve que controlarme para no asustarlo”, confesó, recordando que el pequeño tiene tan solo 19 meses. Además, Aurah reconoció que tiene miedo de que su relación con Suso no vaya mucho más allá del reality. Y es que la vida de Suso es muy diferente al ambiente familiar que ella busca dada la situación que tiene con su hijo. “Yo tengo una responsabilidad muy grande y no sé si él está preparado para eso”.



Tras emitir un vídeo en el que se mostró la buena relación que su novio mantiene con Asraf, la canaria reconoció haber desconfiado en más de una ocasión del Míster Universo. “Asraf es una persona que me creí desde el principio y luego me di cuenta de que iba como una mosquita por detrás”, afirmó, recordando que cuando discutían era el primero en echar más leña al fuego.

La expulsada del reality también dejó entrever que, de no haber entrado Mónica, a lo mejor se hubiera llevado mejor con Miriam y no hubieran protagonizado tantos momentos de tensión. De hecho, ha tenido más de un acercamiento con la peruana en su estancia en el reality, como en la recordada prueba de los vampiros. “En ese momento, yo había visto una parte de Mónica que no me gustaba nada y Miriam, en la habitación, comenzó a darme buenos momentos”, explicó.

Pese a la crítica de un internauta, Aurah defendió que ella no cree que haya hecho un mal concurso, ya que intentó ser tan auténtica como pudo. Algo en lo que no estuvo de acuerdo Nagore, quien enumeró algunos de sus fallos: que gritaba mucho, los insultos dirigidos a Miriam, su mal humor por las mañanas… “Si yo tengo un tono agudo, Miriam lo tiene peor, pero tú aplaudes a Miriam y a mí no… Yo entiendo que no os guste, pero yo soy así. Los días que me levanté de mala leche por la mañana fue por los juicios. Estaba irritable hasta con Suso”.

Por su parte, Frigenti le echó en cara que acusara a El Koala y Miriam de egoístas cuando ella se pegaba atracones de comida por la noche y tenía un buen alijo de alimentos guardado en su armario. “Esa comida me la ganaba yo y me la guardaba. Yo no he robado comida, yo guardaba la comida”, matizó Ruiz. Para terminar, Belén Esteban le preguntó abiertamente qué miedo tiene para cuando salga Suso del reality. “Muchos miedos. Es un hombre que ha reconocido que ha sido infiel en todas sus relaciones y que no se ha enamorado nunca, ¿cómo va a saber que ahora está enamorado?”, contestó.