Suso vacila a Mónica Hoyos hasta hacerla llorar

Suso es de esos tipos a los que les gusta gastar bromas, pero que no sabe cuándo es el momento de parar… La prueba semanal ha hecho que los concursantes de 'GH VIP 6' tengan que dejar al descubierto sus conocimientos geográficos y su nivel de inglés, un apuro que cada uno está sobrellevando a su manera. De todos los 'vips', sin lugar a duda, la que mejor sabe hablar la lengua de Shakespeare es Mónica, pero eso no ha bastado para que el 'viceverso' no haya aprovechado para reírse de ella cuando vio que mucha gente le estaba colgando el teléfono.





Para picarla, comenzó a echarle en cara que no sabía hablar inglés tan bien como pensaba y que estaba rabiosa por los logros del resto. “Hija, no sigas el ejemplo de Suso, hay que estudiar”, indicó la ex de Carlos Lozano dirigiéndose a su hija Luna. “No, sigue el ejemplo de tu madre que está triunfando”, replicó su compañero entre risas. “¡Qué cabrón eres! Te va a ayudar con Australia tu tía”, advirtió la presentadora.

Pero el vacile de Suso con Mónica no terminó ahí. Al día siguiente, se pasó nada más y nada menos que una hora y media riéndose de su compañera y, entre otras cosas, poniendo en duda sus logros profesionales. “¡Cómo nos hemos reído con Mónica!”, ironizó el joven. “No has hecho nada bien, ni una discusión has acertado”.

Al principio, Mónica se tomó la situación con humor, pero poco a poco se fue cansando con las ocurrencias de Suso. “¿Crees que has ganado algún duelo con Miriam discutiendo?”, le preguntó el experto en realities. “Sabes lo mejor de todo, que te ves primera. ¿Alguien sabe quién es Mónica Hoyos en Perú?... Una entrevista con Mónica Hoyos, ¿subiría la audiencia o caería en picado?”, fueron algunas de las ocurrencias que Suso soltó por su boca.

“A mis padres en este momento les debes de dar un asco”, se lamentó la presentadora y le dio a entender que era el momento de parar. Pero no, Suso siguió con su cantinela, lo que hizo que Mónica acabara llorando entre las sábanas. “Cómo te puedes poner así por esta tontería”, le dijo Suso antes de pedirle perdón.

Después de un par de días distanciados por la bromita, el concursante se acercó a pedirle perdón a su compañera. “Yo te veo como mi amiga y mi hermana, pero te juro que se acabó. Te haré bromas, pero de cosas que sumen”, señaló antes de que se fundieran en un abrazo. En el confesionario, ambos hablaron sobre lo sucedido. “Esa parte de Suso no me gusta. Actúa como si estuviera en un debate… Me sentí fatal”, comentó Hoyos. “Nunca lo hice para hacerla daño, sino para picarla”, reflexionó el ‘abusón’.