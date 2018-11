Hugo Castejón llegó al debate de ‘GH VIP 6’ como sustituto de Carlos Lozano, y la verdad, está cumpliendo su papel con creces (al menos, a la hora de convertirse en noticia por su comportamiento). Mientras que el presentador sabía muy bien cómo crear una polémica cada vez que abría la boca, el ex de Marta Sánchez y supuesto examante de Miriam Saavedra se ha puesto en contra a sus compañeros de tertulia y a la presentadora del programa, Sandra Barneda, ¡prácticamente desde el primer día! En cada entrega es habitual escuchar a los colaboradores lamentándose por lo bajini de lo pesado que es su compañero o de lo insustancial de sus aportaciones, sin olvidarse de poner en evidencia su narcisismo y egocentrismo, al mismo tiempo que la catalana le ha amenazado en reiteradas ocasiones con echarlo del plató.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Una amenaza que se hizo realidad durante el último debate del reality. Aurah Ruiz, tras su expulsión del pasado jueves, se enfrentó a su tercer grado y se atrevió a poner en duda el papel que ha tenido Castejón en la vida de Miriam, asegurando que estaba más que segura de que la peruana se va a sentir utilizada el día que salga y vea que el cantante se ha estado aprovechando de su fama. Situados en el centro del plató, Hugo y Aurah protagonizaron un tenso cara a cara en el que no se entendía nada porque hablaban los dos a la vez.

“¡Entre los dos me vais a dejar sorda! Hugo, cálmate”, le dijo Sandra Barneda al cantante. “¿Tú sabes lo que significa la palabra calmarse? ¡Pues cálmate!”, añadió muy seriamente la catalana al ver que Hugo pasaba de su orden y seguía obcecado en proclamar su discurso. “Mira, chico. Te invitaría a que te fueras a ver ‘Barrio Sésamo’ y te vieras unos cuantos capítulos”. Después de conseguir que se callara y le dejara hacer su trabajo, Barneda volvió a darle la palabra.

“No tengo nada con Miriam. Es una persona a la que le tengo mucho cariño, y como yo a las personas que tengo cariño las defiendo a muerte, estoy aquí para defenderla”, explicó el ‘amiguito’ de la peruana. Acto seguido, Aurah siguió hablando con un tono de más, Makoke se levantó para meter baza en la discusión y el resto de los contertulios apostillaba de fondo lo que estaba sucediendo. Al ver que la cosa se estaba yendo de madre, la presentadora pidió a los colaboradores que respetaran su turno de palabra: “Seis personas hablando es una locura increíble tanto aquí como en casa”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Sin embargo, mientras Sandra pedía orden, Hugo se puso a hablar por encima de ella, lo que hizo que acabara expulsándole del plató. “Se acabó, de verdad que contigo es imposible”, sentenció visiblemente molesta. Tras la marcha de Castejón, la periodista aprovechó para darle un toque de atención a todos los presentes: “No podéis interrumpir todo el rato… Parece que el que grita más tiene más razón y la gente en casa quiere conocer vuestras opiniones no escuchar vuestros gritos. A mí no me hace ninguna gracia tener que echar a nadie, pero es insoportable decir todo el rato que se calle la gente". Minutos más tarde, Sandra invitó a Hugo a volver a entrar en plató, pero ante su negativa, se mostró indiferente. “Hasta luego, Mari Carmen”, le dijo sin darle mayor importancia.