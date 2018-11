Desde que Makoke fuera expulsada de la casa de ‘GH VIP 6’, Tony Spina se ha refugiado en Miriam Saavedra. El italiano se siente solo dentro del reality y parece que tan solo encuentra consuelo en compañía de la peruana. En los últimos días el tonteo no ha dejado de ir en aumento, llegando incluso a protagonizar un momento de lo más romántico en el transcurso de la última fiesta. Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que, a pesar de Makoke y Miriam no tienen nada que ver y nadie entiende la amistad entre el italiano y la peruana, lo cierto es que se han vuelto inseparables.

La prueba semanal ha hecho que tengan que pasar mucho tiempo juntos metidos en la cabina, momentos que aprovechaban para tontear y lanzarse miraditas furtivas. Que si te hago cosquillitas, que si te formulo preguntas de carácter sexual… “¿Nunca una chica te ha dicho que le beses los pies?”, le preguntó la ex de Carlos Lozano a su compañero. Ante su respuesta negativa, ella reflexionó que estaba segura de que sí que había besado otras partes más íntimas del cuerpo de una mujer… “Si besas el potito, ¿por qué no besas el pie?”, le preguntó. “Yo soy muy pasional”, confesó Tony.

En otro momento, mientras Saavedra hacía la comida, apareció Spina para confesar su amor. “Hoy me he enamorado otra vez de mi filipina”, afirmó. Por su parte, Miriam recordó que él ya estaba colado por sus huesos desde que, durante la prueba de la telenovela, tuvo que darle un beso por exigencias del guion. Además, ¡le acusó de haberle metido lengua! “Puede que mi beso te provocara un fuego interno, pero la lengua yo no la metí. Desperté algo en ti y no lo quieres admitir”, bromeó el ex de Oriana.

El cariño que se profesan parece ser recíproco, buscándose mutuamente. Mientras Tony hacía la prueba con El Koala, apareció Miriam para hacer posturitas a su lado y hacerle una pregunta de lo más directa al italiano: “¿Por qué no reconoces que estás enamorado de mí?”. “Tan solo estoy intentando hacerme el duro… ¿Cuándo nos casamos?”, replicó su compañero. Sin embargo, Miriam asegura que el único impedimento que se interpone en sus caminos es que ella todavía tiene el corazón ocupado… ¡Qué lástima!

Durante el último debate de ‘GH VIP 6’, los tres concursantes nominados tuvieron la oportunidad de contestar a las preguntas de la audiencia, lo que obligó a Tony a explicar si su acercamiento con Miriam se debe a una cuestión de estrategia o porque ya no la ve tan mala. “Desde que se fue Makoke, Miriam es la que más se ha preocupado por mí. Mi idea de Miriam ha cambiado, no es tan mala como la pintan”, afirmó.

Por su parte, la modelo también rompió una lanza a favor de las buenas intenciones de su compañero: “Yo nunca he tenido la sensación de que me haya tratado mal. Creo que lo hace de corazón, que me quiere conocer de verdad”. ¿Y qué relación le gustaría a Tony tener con Makoke una vez salga del reality? “Con Makoke puedo tener una amistad preciosa. La echo muchísimo de menos. Tendremos una larga amistad preciosa y duradera”, señaló. En el plató, la ex de Kiko Matamoros desveló que le encantaría que esto fuera así: “Yo creo que Tony va a ser amigo siempre y así lo espero”. ¿Acabará Miriam interponiéndose en su ‘entrañable amistad’?