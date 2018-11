Si esto nos lo cuentan hace sólo 24 horas, nos habríamos reído y nos habríamos quedado tan panchos. Pero hay veces que lo imposible ocurre, y el lugar en el que esas cosas pueden pasar es la Casa de Gran Hermano. Precisamente Mónica Hoyos y el Koala han sido, casi desde el principio de la sexta edición VIP, dos personas irreconciliables por sus distintas relaciones con Míriam Saavedra, pero parece que los dos han conseguido superar sus diferencias y se han sentado a hablar como dos personas civilizadas (milagro), sin llamarse "falsos" o "estrategas", y ha sido ella, además, la que más se ha sincerado hablando de sus inicios con Carlos Lozano o su infancia, de la que no tiene muy gratos recuerdos...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

[image id='53fed6b5-b0ee-488c-b157-02eab32f05ef' mediaId='966f1c78-a2fa-4d25-aab7-12ae55458d88' align='center' size='medium' share='' caption='' expand='' crop=''][/image

Mediaset

"Yo tuve una infancia poco infantil. Iba derecha. Eran muy estrictos, por eso ahora hago la payasa de mayor...", contaba Mónica mientras el cantante rural escuchaba atentamente, algo que le ha servido a ella para intentar se runa madre más comprensiva y abierta: "Cuando tengo a mi princesa... mi amor, mi vida... es la persona que más me ha amado en la vida a mí. Eso es lo que me ha enseñado cada día a ser mejor persona. He intentado darle todo lo que yo quería tener de pequeña: darle paz, tranquilidad emocional... cosas que sé que le van a servir para su vida, y mi hija ahora tiene 14 años, la veo y digo 'qué bien lo he hecho, coño'", añadía

Mediaset

Pero mucho antes de tener a su pequeña Luna, Mónica conoció a Carlos Lozano casi recién llegada a España: aterrizó para hacer un casting al que también se presentó el que hoy en día es su ex y padre de su hija, y conectaron en seguida: "El venía de estar con Terelu en un programa por las tardes. Yo por aquel entonces estaba en Perú haciendo (la telenovela) 'Gabriela' y no le conocía, pero fue mi compañero cuando nos contrataron a los dos", recordó hablando de 'El precio justo', un programa que fue un éxito televisivo, que encumbró a Carlos como presentador y en el que surgió su amor.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Fernando Roi / HEARST

Nunca nos imaginamos que podríamos ver estas imágenes, pero lo cierto es que nos gusta verles tan relajados a punto de entrar en la recta final del concurso. ¿Será ésta una paz definitiva... o será una estrategia de Mónica para atraer a el Koala y dejar sola a su archienemiga?