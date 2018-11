La salida de Aurah Ruiz de la casa de ‘GH VIP 6’ ha dejado completamente destrozado a Suso. El joven no para de lamentarse ante la ausencia de su amada, llorando por los rincones y enviándole mensajes cargados de amor. “Auritah, mi niña, espero que estés disfrutando. Tampoco creo que estés viendo el 24 horas. Estarás por ahí de pendoneo, disfruta”, dijo mirando a cámara. Además, en la intimidad del confesionario ha confesado sus mayores miedos. “Yo no puedo darle la vida de los novios que ha tenido, tengo miedo a perderla”, afirmó llorando a lágrima viva. “Desde que te has ido, te has llevado mi corazón… Tengo miedo de que cuando salga ella ya no sienta lo mismo. Es la primera vez que lloro por una chica”.

Telecinco

Por su parte, Tony le recordó que no le quedaba otra que confiar en su chica. “Ojalá me salga bien fuera, lo único que quiero es estar con ella. No se me pasa la emoción, me calmaré con el paso de los días”, explicó el expretendiente de ‘MYHYV’.

En el plató de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Aurah confesó que echaba mucho de menos a su pareja, pero que no había tenido tiempo de seguir bien el concurso porque había estado muy liada con su hijo. “He visto algunas cosas que me han pasado, pero no había visto estos vídeos en los que lloraba”, señaló. “Lo estoy esperando, lo estoy apoyando, lo estoy respetando”. Al escuchar la parte del respeto, Jorge no pudo controlarse y acabó saltando: “Pero si solo han pasado tres días, ¡date cinco años!”.

Además de hablar de su relación con Suso, Aurah volvió a arremeter contra Asraf, al que acusa de ser un falso y haber malmetido en su relación con su compañero de reality. “Asraf, antes de entrar en la casa, se puso en contacto con Suso para que le echara una mano”, comenzó relatando la joven. Aurah explicó que ella le había dado varios votos de confianza, pero que al final siempre se la acababa clavando por la espalda. Su modus operandi era siempre el mismo: hacerles las palmas cuando estaban bien y aprovechar sus crisis para echar ‘mierda’. “Sinceramente, yo creía que él quería estar en mi puesto. Ser el novio de Suso y llegar a la final con él”.

Telecinco

Mientras tanto, en la casa discutían sobre este hecho después de que Miriam y El Koala acusaran al Míster Universo de haber malmetido en la relación de Suso y Aurah. “Prefiero creerme la palabra de quien ha estado a mi lado que de dos personas con las que no he tenido afinidad. Si cuando me pongáis los vídeos veo a Asraf haciendo mucho daño por la espalda a Aurah, yo ya digo, delante de todos, que dejará de ser mi amigo”, sentenció Suso. ¿Le parecerá tan grave la actitud del modelo?